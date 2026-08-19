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Jose Mourinho Roma Europa League final 2023Getty

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Il impose ses règles : Mourinho adresse ses premiers avertissements aux joueurs du Real Madrid

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Le Portugal va-t-il asseoir sa domination ?

José Mourinho a rapidement commencé à imposer ses règles au sein du Real Madrid, après avoir passé plus d'un mois à Valdebebas, et il a entrepris de redessiner les contours du vestiaire selon sa philosophie fondée sur la discipline, le travail et la responsabilité.

Le quotidien espagnol Marca a révélé que le technicien portugais a tenu des réunions avec les leaders de l'équipe et s'est entretenu individuellement avec la plupart des joueurs qui sont passés par son bureau, au moment où il commençait à poser les premières bases d'une nouvelle culture au sein de l'équipe, qu'il juge nécessaire pour atteindre les objectifs de la saison.

Marca estime que la sortie du documentaire consacré à Mourinho sur Netflix à ce moment précis revêt une signification particulière, après avoir dévoilé un aspect de sa personnalité et de sa manière de gérer les vestiaires, cet état d'esprit même que l'entraîneur cherche actuellement à appliquer au sein du Real Madrid.

  • « Ils étaient choyés »

    Le journal est revenu sur une partie des propos de Mourinho concernant son précédent passage au Real Madrid, et plus précisément sur sa relation avec le capitaine de l'équipe à l'époque, Iker Casillas.

    L'entraîneur portugais raconte que, lors de ses premiers entretiens avec Casillas, certaines demandes se limitaient à des sujets tels que les congés, les horaires d'entraînement et la manière de gérer les stages.

    Mourinho déclare dans le documentaire : « En peu de temps, j'ai compris qu'ils étaient gâtés. »

    Selon « Marca », cet épisode reflète l'une des idées que Mourinho souhaite affirmer durant sa période actuelle, à savoir que le vestiaire doit connaître les limites des privilèges, et que la relation entre l'entraîneur et les joueurs doit reposer sur la responsabilité des deux parties.

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  • Mourinho veut changer les habitudes du Real Madrid

    Selon le journal, l'entraîneur portugais s'emploie à empêcher que se reproduisent les problèmes internes apparus la saison dernière, tout en cherchant à éliminer certaines habitudes qui se sont ancrées au sein de l'équipe au fil des années.

    Mourinho estime que la meilleure façon d'y parvenir consiste à établir des règles claires dès le départ, de sorte que chaque joueur sache ce que le staff technique attend de lui et quels sont les critères à respecter sur le terrain comme en dehors.

    Parmi les traits les plus marquants de la nouvelle personnalité de Mourinho à Valdebebas figure son souci d'arriver au centre d'entraînement avant tout le monde.

    L'entraîneur ne considère pas cela comme une simple démonstration de discipline : il met à profit sa présence matinale pour observer de petits détails concernant l'équipe, depuis les joueurs qui arrivent tôt jusqu'à ceux qui sont en retard ou qui présentent des signes de fatigue et de manque de concentration.

  • Petits détails sous surveillance

    Marca explique que Mourinho s'intéresse aux détails dès l'instant où les joueurs arrivent au centre d'entraînement.

    En effet, avant même le début de la séance d'entraînement, l'entraîneur observe l'état d'esprit des joueurs, leur manière d'arriver et d'aborder la journée d'entraînement, car ces petits détails, de son point de vue, peuvent par la suite influer sur l'ambiance du vestiaire.

    Dès que les joueurs pénètrent sur le terrain, Mourinho se révèle avec sa personnalité bien connue : un entraîneur qui prête attention à chaque exercice et à chaque mouvement, et qui intervient pour corriger les détails qu'il juge devoir être ajustés.

    Les joueurs du Real Madrid ont d'ailleurs déjà commencé à découvrir cette personnalité au cours des premières semaines de son travail.

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  • Un message clair pour sa première apparition officielle

    La première apparition officielle de Mourinho est venue confirmer ce qu'il avait commencé à appliquer au sein de Valdebebas.

    Lors d'une cérémonie privée en présence de Florentino Pérez, l'entraîneur portugais a évoqué son retour au Real Madrid comme une « mission », et a insisté sur l'importance de restaurer une culture fondée sur le travail, la responsabilité et l'ambition.

    Dans un message adressé directement aux joueurs du Real Madrid, Mourinho a déclaré : « Je suis l'un des vôtres, et je l'ai toujours été. »

    Selon « Marca », le message paraît clair au sein de Valdebebas : Mourinho veut bâtir un vestiaire différent, qui ne repose pas sur les privilèges ou les faveurs, mais sur un engagement total envers les règles de l'équipe.

    Après seulement un mois de travail, l'entraîneur portugais a déjà commencé à imposer sa philosophie, fondée sur le travail, le respect, la responsabilité et, avant tout, l'affirmation qu'il n'y a pas de place pour les caprices.

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