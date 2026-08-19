Il impose ses règles : Mourinho adresse ses premiers avertissements aux joueurs du Real Madrid

José Mourinho a rapidement commencé à imposer ses règles au sein du Real Madrid, après avoir passé plus d'un mois à Valdebebas, et il a entrepris de redessiner les contours du vestiaire selon sa philosophie fondée sur la discipline, le travail et la responsabilité.

Le quotidien espagnol Marca a révélé que le technicien portugais a tenu des réunions avec les leaders de l'équipe et s'est entretenu individuellement avec la plupart des joueurs qui sont passés par son bureau, au moment où il commençait à poser les premières bases d'une nouvelle culture au sein de l'équipe, qu'il juge nécessaire pour atteindre les objectifs de la saison.

Marca estime que la sortie du documentaire consacré à Mourinho sur Netflix à ce moment précis revêt une signification particulière, après avoir dévoilé un aspect de sa personnalité et de sa manière de gérer les vestiaires, cet état d'esprit même que l'entraîneur cherche actuellement à appliquer au sein du Real Madrid.