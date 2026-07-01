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Mats HummelsGetty Images
Christian Guinin

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Il est question de Joshua Kimmich. Mats Hummels précise ses exigences concernant les départs au sein de l’équipe nationale allemande

Coupe du monde
Allemagne vs Paraguay
Allemagne
J. Kimmich
M. Hummels

Mats Hummels a précisé sa demande d'un nouveau départ sans concession au sein de la DFB, à la suite de l'élimination humiliante en Coupe du monde.

Immédiatement après la défaite 3-4 aux tirs au but contre le Paraguay, l'ancien international avait suggéré à plusieurs stars de la DFB de réfléchir sérieusement à leur avenir sous le maillot allemand.

  • « Je m’attends à ce que certains joueurs prennent eux-mêmes la décision d’arrêter », a déclaré Hummels sur MagentaTV. « Il faut aussi s’adresser aux joueurs approchant la trentaine, qui ont déjà disputé quatre, cinq ou six tournois avec l’Allemagne sans jamais réussir un bon parcours ni obtenir de résultats probants. »

    Le lendemain, l’ancien défenseur du Bayern et du BVB a toutefois tenu à préciser ses propos afin d’éviter tout malentendu. Le capitaine Joshua Kimmich est expressément exclu de ses remarques, a précisé Hummels : « Je tenais à préciser que je parlais de joueurs ayant déjà eu ces occasions. Je tiens toutefois à préciser que Joshua Kimmich n’entre pas dans cette catégorie. »

    • Publicité
  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hummels parle de Kimmich : « Au-dessus de tout soupçon. »

    À 31 ans et fort de six tournois majeurs (Coupes du monde et Championnats d’Europe), Kimmich correspond parfaitement au profil décrit par Hummels. Après les performances décevantes de la Mannschaft lors des dernières phases finales, le milieu de terrain du Bayern Munich est souvent pointé comme le symbole des récents échecs de l’équipe d’Allemagne.

    Hummels a toutefois précisé que Kimmich était « d’une intégrité irréprochable » : « C’est un vrai professionnel qui s’entraîne à 100 % chaque jour. Je ne lui ai absolument pas parlé. »

    Reste à savoir si cette élimination d’entrée de jeu entraînera des départs chez les champions du monde 2014. Manuel Neuer a déjà officialisé sa retraite internationale juste après la rencontre face au Paraguay, tandis qu’Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Pascal Groß, Leroy Sané et Oliver Baumann pourraient eux aussi quitter la sélection.

  • HamannGetty

    Dietmar Hamann compte donner leur chance aux jeunes joueurs.

    Dietmar Hamann a adopté une position diamétralement opposée à celle de Hummels. Âgé de 52 ans, l’ancien international allemand plaide pour une rupture nette, y compris l’exclusion de Kimmich, afin de permettre un véritable renouveau. « Il faut désormais s’appuyer exclusivement sur les jeunes, car nous avons trop attendu », argue-t-il avec autorité.

    Interrogé sur MagentaTV après l’élimination, Kimmich avait pourtant affirmé : « Ce que je ne ferai jamais, c’est abandonner. »