« Je m’attends à ce que certains joueurs prennent eux-mêmes la décision d’arrêter », a déclaré Hummels sur MagentaTV. « Il faut aussi s’adresser aux joueurs approchant la trentaine, qui ont déjà disputé quatre, cinq ou six tournois avec l’Allemagne sans jamais réussir un bon parcours ni obtenir de résultats probants. »

Le lendemain, l’ancien défenseur du Bayern et du BVB a toutefois tenu à préciser ses propos afin d’éviter tout malentendu. Le capitaine Joshua Kimmich est expressément exclu de ses remarques, a précisé Hummels : « Je tenais à préciser que je parlais de joueurs ayant déjà eu ces occasions. Je tiens toutefois à préciser que Joshua Kimmich n’entre pas dans cette catégorie. »