« Il est partant ! » Le FC Barcelone annonce une grande nouvelle concernant Hansi Flick

« Les bonnes relations avec Flick sont très importantes », a déclaré Laporta, ajoutant qu'une prolongation du contrat de l'entraîneur allemand « soulignerait notre stabilité et notre succès ». Et plus encore : « Je pense qu'il est possible qu'il reste au Barça pendant cinq ans supplémentaires. C'est un homme jeune et plein d'énergie qui se sent bien dans cette ville. »

Flick avait pris les rênes de Barcelone à l’été 2024 et avait immédiatement mené le club au doublé national (championnat et coupe) dès sa première saison. Auparavant, ce natif de Heidelberg avait entraîné le FC Bayern, puis l’équipe nationale allemande de 2021 à 2023.