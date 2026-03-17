Comme l'a confirmé le président Joan Laporta lors d'une interview accordée à la chaîne RAC1 après sa réélection, cet homme de 61 ans est sur le point de signer un contrat jusqu'en 2028, son contrat actuel expirant en 2027.
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« Il est partant ! » Le FC Barcelone annonce une grande nouvelle concernant Hansi Flick
Lors de sa campagne électorale contre son principal rival, Víctor Font, Laporta avait misé tout sur Flick. « C'est grâce au président que je suis ici », avait déjà déclaré Flick en décembre, en référence à l'élection. Laporta y a remporté 68,18 % des voix, dont celles de Flick. Font a obtenu 29,78 %. Laporta reprendra ses fonctions en juillet, après avoir démissionné il y a quelques semaines dans le cadre du processus électoral.
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Laporta : Flick pourrait rester « encore cinq ans au Barça »
« Les bonnes relations avec Flick sont très importantes », a déclaré Laporta, ajoutant qu'une prolongation du contrat de l'entraîneur allemand « soulignerait notre stabilité et notre succès ». Et plus encore : « Je pense qu'il est possible qu'il reste au Barça pendant cinq ans supplémentaires. C'est un homme jeune et plein d'énergie qui se sent bien dans cette ville. »
Flick avait pris les rênes de Barcelone à l’été 2024 et avait immédiatement mené le club au doublé national (championnat et coupe) dès sa première saison. Auparavant, ce natif de Heidelberg avait entraîné le FC Bayern, puis l’équipe nationale allemande de 2021 à 2023.