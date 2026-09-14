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Il est de retour ! Zlatan Ibrahimovic revient à Milanello après six mois d’absence pour observer l’équipe de Ruben Amorim
L’icône fait son retour tant attendu à Milanello
Ibrahimovic est officiellement de retour au cœur de l’action à l’AC Milan, après avoir retrouvé le centre d’entraînement de Milanello du club pour la première fois depuis plus de six mois. Selon des informations de Sky Sport Italia, l’ancien attaquant et actuel conseiller de RedBird était présent lundi matin pour observer l’équipe première alors qu’elle prépare ses prochains engagements européens.
L’icône suédoise a suivi avec beaucoup d’attention la séance matinale, observant de près les joueurs au travail sous la direction de l’entraîneur principal Ruben Amorim. Ibrahimovic est revenu au centre d’entraînement de l’AC Milan, Milanello, pour la première fois en six mois afin d’observer l’effectif de Ruben Amorim à l’entraînement. Son retour intervient à un moment crucial, alors que Milan se prépare à lancer sa campagne d’UEFA Europa League en recevant Benfica mercredi, sa présence apportant un énorme boost au moral du groupe.
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La fin du gel après Allegri
Le contexte de l’absence de six mois d’Ibrahimovic trouve son origine dans la conclusion dramatique de la précédente ère managériale à San Siro. La dernière fois que le vétéran a été aperçu à Milanello, il se serait engagé dans une « forte confrontation » avec l’ancien entraîneur de Milan, Massimiliano Allegri.
Cette période de tensions a coïncidé avec une série de mauvais résultats pour l’AC Milan, qui a finalement terminé cinquième de Serie A et n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions. Les conséquences de cette saison décevante ont conduit au licenciement d’Allegri, le lendemain de la fin de l’exercice.
Partenariat prolongé avec Gerry Cardinale
À la suite de ce clash, Ibrahimovic semblait être passé au second plan dans le projet milanais pour le reste de la saison, laissant son avenir au club entouré d'incertitudes. Les supporters l'avaient en grande partie rayé de la carte alors qu'il avait passé l'été à travailler comme consultant pour Fox Sports pendant la Coupe du monde, manquant même des événements majeurs du club comme l'hommage à Franco Baresi.
Cependant, après des discussions de clarification au cours de l'été, l'ancien attaquant a réintégré le projet. Malgré son absence physique de Milanello ces derniers mois, Ibrahimovic est resté une figure centrale, Sky Sport soulignant que sa collaboration avec le propriétaire Gerry Cardinale était restée « très active » tout au long de son éloignement. En tant que conseiller clé de RedBird, il est désormais de nouveau pleinement impliqué, faisant le lien entre la direction et le secteur sportif.
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Des récents matches nuls freinent la dynamique en championnat
Sur la scène nationale, Milan occupe actuellement la cinquième place de Serie A avec huit points pris lors de ses quatre premiers matches. Le club lombard a lancé sa campagne en championnat avec deux victoires consécutives contre le Torino et Venise, mais a depuis laissé des points en route après deux nuls de suite à l'extérieur contre la Juventus et la Lazio. Après son rendez-vous européen de milieu de semaine contre Benfica, l'équipe d'Amorim recevra Lecce à San Siro dimanche pour son dernier match avant la trêve internationale.
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