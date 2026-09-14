Ibrahimovic est officiellement de retour au cœur de l’action à l’AC Milan, après avoir retrouvé le centre d’entraînement de Milanello du club pour la première fois depuis plus de six mois. Selon des informations de Sky Sport Italia, l’ancien attaquant et actuel conseiller de RedBird était présent lundi matin pour observer l’équipe première alors qu’elle prépare ses prochains engagements européens.

L’icône suédoise a suivi avec beaucoup d’attention la séance matinale, observant de près les joueurs au travail sous la direction de l’entraîneur principal Ruben Amorim. Ibrahimovic est revenu au centre d’entraînement de l’AC Milan, Milanello, pour la première fois en six mois afin d’observer l’effectif de Ruben Amorim à l’entraînement. Son retour intervient à un moment crucial, alors que Milan se prépare à lancer sa campagne d’UEFA Europa League en recevant Benfica mercredi, sa présence apportant un énorme boost au moral du groupe.