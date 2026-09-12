L'entraîneur du Barça, Flick, a exprimé son immense admiration pour Raphinha, décrivant le Brésilien comme un talent « incroyable » qui a atteint le sommet du football mondial. Après avoir échoué dans sa tentative de recruter Julian Alvarez, de l'Atletico Madrid, cet été, Flick a pris la décision audacieuse de repositionner l'ancien joueur de Leeds United dans un rôle d'avant-centre après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres, un changement tactique qui a immédiatement porté ses fruits pour le leader de la Liga.

S'exprimant devant la presse avant le match de championnat de dimanche contre Levante, Flick s'est montré très élogieux envers le joueur de 29 ans. Le technicien allemand a déclaré : « Rapha a été fantastique. Il est à un autre niveau, il est incroyable. Quand il est comme ça, c'est, pour moi, l'un des meilleurs joueurs du monde. »