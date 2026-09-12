AFP
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« Il est à un autre niveau » : Hansi Flick s'enflamme pour l'incroyable star du Barça Raphinha
Flick qualifie Raphinha de joueur de classe mondiale
L'entraîneur du Barça, Flick, a exprimé son immense admiration pour Raphinha, décrivant le Brésilien comme un talent « incroyable » qui a atteint le sommet du football mondial. Après avoir échoué dans sa tentative de recruter Julian Alvarez, de l'Atletico Madrid, cet été, Flick a pris la décision audacieuse de repositionner l'ancien joueur de Leeds United dans un rôle d'avant-centre après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres, un changement tactique qui a immédiatement porté ses fruits pour le leader de la Liga.
S'exprimant devant la presse avant le match de championnat de dimanche contre Levante, Flick s'est montré très élogieux envers le joueur de 29 ans. Le technicien allemand a déclaré : « Rapha a été fantastique. Il est à un autre niveau, il est incroyable. Quand il est comme ça, c'est, pour moi, l'un des meilleurs joueurs du monde. »
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Profondeur et flexibilité tactique
Si Raphinha est devenu le point central d’une attaque qui a lancé la saison avec quatre victoires consécutives en Liga et un succès en Ligue des champions en milieu de semaine, Flick a souligné que son effectif disposait d’une profondeur importante. L’ancien ailier de Leeds United a réalisé un début dévastateur dans son nouveau rôle, inscrivant huit buts en cinq matches, épaulé notamment par Lamine Yamal, Anthony Gordon et Karim Adeyemi, pour former l’une des attaques les plus redoutées d’Europe.
Évoquant ses autres options dans l’axe, Flick a expliqué la polyvalence de son effectif. « Raphinha, Gabby et Hamza sont trois profils différents, mais il y a d’autres façons dont nous pourrions jouer, a-t-il indiqué. Anthony et Karim peuvent aussi jouer à ce poste. Ou Dani Olmo. Dani nous a montré au cours des deux dernières années qu’il pouvait y jouer, tout comme Fermin Lopez. Nous avons beaucoup d’options. »
Cubarsi et la solidité défensive
Malgré des gros titres dominés par la créativité offensive de Raphinha et Yamal, Flick a également pris le temps de saluer les progrès défensifs de l'équipe. Le technicien allemand a mis en avant la maturité et le développement physique du phénomène adolescent Pau Cubarsi. Le jeune défenseur s'est imposé comme un élément incontournable d'une arrière-garde qui n'a encaissé que trois buts jusqu'ici cette saison, offrant la base permettant aux attaquants de s'exprimer librement plus haut sur le terrain.
Flick a livré une analyse détaillée des statistiques défensives, déclarant : « Quand je vois les xG [buts attendus] que nous avons à chaque match, c'est bien, mais les xG contre nous sont aussi bien meilleurs que la saison dernière. Cela nous aide beaucoup. Pour moi, après la Coupe du monde, [Cubarsi] a joué de façon fantastique. Pour moi, il évolue actuellement à un autre niveau. Je suis vraiment heureux qu'il ait cette confiance, mais il est aussi très concentré. Au niveau du corps, il s'est aussi amélioré physiquement. C'est très important, surtout pour ce poste. Aussi avec le ballon, il joue vraiment très bien, ce qui nous aide beaucoup, donc c'est incroyable à ce sujet. »
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Entretenir la dynamique victorieuse
Barcelone se déplace à Levante dimanche avec l’objectif de préserver son bilan parfait en tête du classement. Le club compte actuellement deux points d’avance sur Alaves et trois sur son grand rival, le Real Madrid, qui a déjà laissé des points en route en ce début de saison.
La situation de l’effectif reste stable avant cette rencontre, Flick ayant confirmé qu’il n’y avait pas de nouveaux soucis de blessure après leurs exploits européens. Les absents de longue date, Frenkie de Jong et Roony Bardghji, restent les seules omissions notables du groupe pour le match.
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