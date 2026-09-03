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« Il doit digérer » - Pierre Sage admet qu'Ismaila Sarr a besoin de temps après l'échec de son transfert à Liverpool
Sage confirme que l’attaquant a besoin de temps pour guérir
Selon le Daily Mail, Sage a reconnu que Sarr devait assimiler le poids émotionnel de son transfert avorté avant de retrouver la compétition. Sarr, qui a inscrit 21 buts en 45 apparitions la saison dernière, a fait l’objet d’une offre rejetée de 50 millions de livres sterling de la part de Liverpool, mais Crystal Palace a maintenu tout au long du mercato que l’attaquant était indispensable.
« Je lui ai parlé hier et il m’a dit qu’il était certain d’être avec nous, a expliqué Sage. Il doit digérer cela parce que c’est un rêve pour beaucoup de joueurs de jouer avec ce genre de club. Il a eu une belle opportunité mais cela n’a pas marché. »
- AFP
L’entraîneur de Crystal Palace rejette les accusations de manque de respect
La situation s’est envenimée après la publication par Kamara d’un communiqué incendiaire accusant Palace de ne pas respecter les ambitions de carrière d’un footballeur africain.
Cependant, Sage a fermement rejeté ces accusations, soutenant sans réserve la hiérarchie de Selhurst Park. « Je ne suis pas vraiment d’accord avec cette position. Le club et les gens ici sont respectueux. Nous respectons beaucoup de choses et nous voulons simplement le meilleur pour notre club et nos joueurs », a déclaré Sage.
Palace a maintenu sa ligne dure, malgré l’intérêt supplémentaire de clubs turcs et saoudiens, où les marchés des transferts sont toujours ouverts.
De la patience avant un retour en équipe première
Sage a expliqué que Sarr devra mériter toute future opportunité au plus haut niveau par ses performances sur le terrain une fois de retour. « S’il veut que l’intérêt se poursuive, il doit réaliser une bonne saison avec nous, être performant avec nous et marquer beaucoup de buts comme il l’a fait l’année dernière. Mais nous savons qu’il a besoin de temps », a ajouté Sage.
« Je m’attends à ce qu’il revienne la semaine prochaine, mais je l’ai déjà dit deux fois auparavant. Ce qui est important, c’est qu’il revienne en bonne forme et avec le bon état d’esprit. C’est pourquoi, parfois, nous voulons attendre un peu. »
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Quelle est la suite pour Sarr ?
Sarr manquera le déplacement de Palace à Fulham samedi en raison d’un problème à l’aine, obligeant Sage à ajuster ses options offensives. Une fois totalement rétabli, Sarr devra rapidement se reconcentrer pour aider Palace à se remettre de sa récente défaite 4-1 contre Manchester City. L’attaquant cherchera à retrouver son efficacité devant le but et à prouver sa valeur à long terme pour le club.
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