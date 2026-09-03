« Il doit digérer » - Pierre Sage admet qu'Ismaila Sarr a besoin de temps après l'échec de son transfert à Liverpool

Selon le Daily Mail, Sage a reconnu que Sarr devait assimiler le poids émotionnel de son transfert avorté avant de retrouver la compétition. Sarr, qui a inscrit 21 buts en 45 apparitions la saison dernière, a fait l’objet d’une offre rejetée de 50 millions de livres sterling de la part de Liverpool, mais Crystal Palace a maintenu tout au long du mercato que l’attaquant était indispensable.

« Je lui ai parlé hier et il m’a dit qu’il était certain d’être avec nous, a expliqué Sage. Il doit digérer cela parce que c’est un rêve pour beaucoup de joueurs de jouer avec ce genre de club. Il a eu une belle opportunité mais cela n’a pas marché. »