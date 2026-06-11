« Quand on est une superstar du tennis – ce qu’est désormais Sascha Zverev –, on ne peut pas faire comme si sa vie privée n’existait pas », a déclaré Becker dans son podcast coanimé avec l’ancienne joueuse Andrea Petkovic.
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« Il doit apprendre à gérer son passé différemment » : Boris Becker conseille Alexander Zverev
Après son triomphe à Paris, Zverev avait été interrogé par le quotidien sportif français sur la manière dont il gérait les personnes qui exprimaient des réserves à son égard en raison des anciennes accusations de violence conjugale portées contre ses ex-compagnes. Selon le journal, Zverev aurait réagi avec indignation et rétorqué : « Vous savez bien que ces accusations se sont révélées fausses, n’est-ce pas ? » L’interview a alors été interrompue.
« Il refuse d’en parler, il refuse de s’expliquer. Peut-être devrait-il aborder le sujet de façon plus ouverte, plus frontale », analyse Becker. « Je suis le premier à savoir exactement de quoi il s’agit. Il faut s’y confronter et dire : “Des choses se sont passées dans le passé, je n’en suis pas fier” ou “C’est faux, c’est mensonger”. Mais on ne peut pas faire comme si ça n’était pas arrivé”, a tranché Becker. “Je connais des journalistes qui ne lâchent pas l’affaire.”
Becker, interrogé sur les accusations, affirme avec autorité : « Cela ne va pas disparaître. »
En juin 2024, peu avant que Zverev ne perde la finale de Roland-Garros contre Carlos Alcaraz, le procès intenté devant le tribunal d’instance de Tiergarten à Berlin pour des faits présumés de coups et blessures s’est conclu par un non-lieu, assorti d’une amende de 200 000 euros. Aucune condamnation n’a donc été prononcée : l’acceptation du paiement ne valait pas reconnaissance de culpabilité, et Zverev demeure présumé innocent.
Néanmoins, Boris Becker lui suggère de faire preuve de davantage de transparence. « En ce qui concerne la marque Sascha Zverev, il doit désormais veiller à gérer son passé différemment de ce qu’il fait actuellement », a-t-il déclaré, avant d’ajouter un conseil concret : « Donne une interview privée sur les sujets qui restent en suspens, et tu seras peut-être non seulement respecté, mais aussi aimé en Allemagne. Cela ne disparaîtra pas. Les gens veulent mieux connaître l’homme Sascha Zverev. »