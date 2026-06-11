« Il doit apprendre à gérer son passé différemment » : Boris Becker conseille Alexander Zverev

Après son triomphe à Paris, Zverev avait été interrogé par le quotidien sportif français sur la manière dont il gérait les personnes qui exprimaient des réserves à son égard en raison des anciennes accusations de violence conjugale portées contre ses ex-compagnes. Selon le journal, Zverev aurait réagi avec indignation et rétorqué : « Vous savez bien que ces accusations se sont révélées fausses, n’est-ce pas ? » L’interview a alors été interrompue.

« Il refuse d’en parler, il refuse de s’expliquer. Peut-être devrait-il aborder le sujet de façon plus ouverte, plus frontale », analyse Becker. « Je suis le premier à savoir exactement de quoi il s’agit. Il faut s’y confronter et dire : “Des choses se sont passées dans le passé, je n’en suis pas fier” ou “C’est faux, c’est mensonger”. Mais on ne peut pas faire comme si ça n’était pas arrivé”, a tranché Becker. “Je connais des journalistes qui ne lâchent pas l’affaire.”