Le Real Madrid a tranché concernant l'un des talents montants les plus prometteurs du football espagnol, en parvenant à un accord décisif pour son recrutement, à l'issue d'une course acharnée avec le Barça et Villarreal.

Il s'agit du jeune espoir Sergio Martinez (19 ans), qui a attiré l'attention des grands clubs espagnols depuis son apparition avec l'équipe première du Racing Santander la saison dernière, alors que le club évoluait encore en deuxième division.

Bien qu'il ait eu la possibilité de partir lors du dernier mercato hivernal, le joueur a préféré rester jusqu'à la fin de la saison, qui a vu la montée du Racing en Liga.

Martinez brille avec le Racing, où il a inscrit un but lors du match nul 2-2 face à Villarreal, à l'occasion de la première journée de Liga.