Le Real Madrid a tranché concernant l'un des talents montants les plus en vue du football espagnol, en parvenant à un accord décisif pour le recruter, au terme d'une course acharnée face au Barça et à Villarreal.

Il s'agit du jeune espoir Sergio Martínez (19 ans), qui a attiré l'attention des grands clubs espagnols depuis son apparition avec l'équipe première du Racing Santander la saison dernière, alors que le club évoluait encore en deuxième division.

Bien qu'il ait eu l'opportunité de partir lors du dernier mercato hivernal, le joueur a préféré rester jusqu'à la fin de la saison, qui a vu le Racing accéder à la Liga.

Martínez brille avec le Racing, puisqu'il a inscrit un but lors du match nul concédé face à Villarreal (2-2) à l'occasion de la première journée de la Liga.