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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Il devance le Barça et les offres saoudiennes : le Real Madrid décroche une pépite

Real Madrid vs Malaga
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Jusqu'en 2030 : l'attrait du Real Madrid a tranché la bataille acharnée

Le Real Madrid a tranché concernant l'un des talents montants les plus en vue du football espagnol, en parvenant à un accord décisif pour le recruter, au terme d'une course acharnée face au Barça et à Villarreal.

Il s'agit du jeune espoir Sergio Martínez (19 ans), qui a attiré l'attention des grands clubs espagnols depuis son apparition avec l'équipe première du Racing Santander la saison dernière, alors que le club évoluait encore en deuxième division.

Bien qu'il ait eu l'opportunité de partir lors du dernier mercato hivernal, le joueur a préféré rester jusqu'à la fin de la saison, qui a vu le Racing accéder à la Liga.

Martínez brille avec le Racing, puisqu'il a inscrit un but lors du match nul concédé face à Villarreal (2-2) à l'occasion de la première journée de la Liga.

  • L'attrait du Real fait pencher la balance

    Le Real Madrid est parvenu à un accord pour recruter Sergio Martínez Montero, milieu de terrain du Racing Santander, avec un contrat courant jusqu'en 2030, selon ce qu'a confirmé le quotidien espagnol « As » ce samedi.

    Le journal indique que Martínez rejoindra dans un premier temps les rangs du Real Madrid Castilla, avec la possibilité de participer aux entraînements de l'équipe première, une démarche qui lui offre l'opportunité de progresser sous le regard du staff technique de l'équipe dirigée par José Mourinho.

    Martínez avait commencé à apparaître avec l'équipe première du Racing lors de la dernière partie de la saison passée, disputant 10 matches en deuxième division espagnole.

    Le journal a estimé que l'attractivité du Real Madrid et la possibilité d'accéder à l'équipe première ont été deux facteurs décisifs dans la décision du milieu de terrain.

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  • Barcelone, Atlético et Villarreal : les tentatives pour faire capoter le transfert

    « AS » a révélé qu'au cours des derniers jours, le Racing et le joueur ont reçu des contacts successifs de clubs cherchant à modifier sa destination, parmi lesquels Barcelone, l'Atlético de Madrid et Villarreal, ainsi que des clubs de Premier League, de Bundesliga et de Saudi Pro League.

    Le média a insisté sur le fait que ces tentatives n'ont pas changé la position de Martínez, qui s'est accroché à sa décision de porter le maillot du Real Madrid, malgré les autres offres qui s'offraient à lui.

    Il a également indiqué que le Real Madrid n'a pas tenté d'activer la clause libératoire du contrat du joueur, fixée à 3 millions d'euros, mais qu'il a cherché à parvenir à un accord avec le Racing, afin d'éviter toute tension durant les négociations et de ne pas compromettre la relation avec le Racing à l'avenir.

    Lire aussi : « Une chose horrible ! » : critiques acerbes envers les arbitres du match entre Liverpool et Nottingham

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