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Juventus v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Redazione Goal et Filippo Cataldo

Traduit par

« Il a une aura énorme » : Nick Woltemade réagit à une folle comparaison avec un cheval à la Juventus

Serie A
Juventus FC
N. Woltemade

À peine arrivé à la Juventus Turin, Nick Woltemade voit déjà pleuvoir sur lui les très grands noms et les comparaisons les plus folles. Avant sa possible première titularisation, l’attaquant allemand a désormais révélé ce que suscite en lui le statut de légende de Gianluigi Buffon et comment il a vécu sa première rencontre avec l’entraîneur Luciano Spalletti.

Woltemade a révélé que Tonali, avec qui il a joué la saison dernière à Newcastle United en Premier League, lui avait confié quelques jours avant la fin de la période des transferts qu’il négociait avec la Juventus. « J’ai une relation merveilleuse avec Tonali, j’ai parlé avec lui de mon possible transfert à la Juve quelques jours avant le début de la saison, et il m’a dit : “Ah, un excellent choix” », a confié Woltemade.

La saison dernière, les joueurs étrangers autour de Tonali, Woltemade et Malick Thiaw déjeunaient souvent ensemble. Thiaw, international allemand comme Woltemade, avait auparavant joué à l’AC Milan. « Tous les deux m’ont toujours parlé

positivement du championnat italien, maintenant je peux enfin en parler moi aussi. Tonali m’a ensuite écrit pour me féliciter de ma signature à la Juve, mais je n’ai pas encore eu l’occasion de parler avec lui cette semaine. »


  • À quel joueur Nick Woltemade est-il comparé à la Juventus ?

    Peu après le transfert de Woltemade, la légende de la Juve Gianluigi Buffon a comparé l’Allemand à l’ancien attaquant de la Juventus Zlatan Ibrahimovic. « Être cité dans la même phrase qu’Ibrahimovic, et en plus par Buffon, c’est incroyable. Quand vous entendez des joueurs de ce niveau parler de vous, c’est vraiment une très belle sensation, c’est pourquoi j’ai vraiment beaucoup apprécié qu’il me compare à Ibrahomovic et j’espère pouvoir dire un jour que j’ai réussi à reproduire ce qu’il a accompli. Buffon est une légende, le simple fait qu’il prononce mon nom me rend fier. »

    Cette comparaison a d’autant plus réjoui Woltemade qu’Ibrahimovic « a toujours été un modèle pour moi ». « C’était un joueur que j’aimais regarder, pour sa technique, ses qualités et sa mobilité, j’ai beaucoup appris en le regardant. Il a toujours été une idole pour moi. »


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  • Que pense Nick Woltemade de son entraîneur Luciano Spalletti ?

    « Quand j’ai rencontré Spalletti pour la première fois avec ma famille, j’ai dit : “Aura. Il a une aura énorme. Il paraît calme, mais il est très clair sur ce qu’il veut, sur le terrain comme en dehors. Il m’aide beaucoup et il a immédiatement commencé à beaucoup travailler avec moi pour me rendre meilleur. Je suis sûr qu’avec lui, je vais devenir un meilleur joueur.” »



    Spalletti, qui élève des chevaux pendant son temps libre, avait comparé Woltemade à un cheval frison après ses débuts contre Milan. « Spalletti m’a comparé à un cheval frison ? Je connais cette comparaison, je n’ai jamais vu cette race de chevaux en Allemagne, mais je sais que l’intention était de me décrire comme un grand joueur, mais qui est bon avec le ballon, un type sympa qui s’entend bien avec tout le monde. J’espère voir ce cheval en vrai un jour, pour l’instant je peux lui faire confiance et le croire sur parole », a déclaré Woltemade.


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