« Il a une aura énorme » : Nick Woltemade réagit à une folle comparaison avec un cheval à la Juventus

Woltemade a révélé que Tonali, avec qui il a joué la saison dernière à Newcastle United en Premier League, lui avait confié quelques jours avant la fin de la période des transferts qu’il négociait avec la Juventus. « J’ai une relation merveilleuse avec Tonali, j’ai parlé avec lui de mon possible transfert à la Juve quelques jours avant le début de la saison, et il m’a dit : “Ah, un excellent choix” », a confié Woltemade.

La saison dernière, les joueurs étrangers autour de Tonali, Woltemade et Malick Thiaw déjeunaient souvent ensemble. Thiaw, international allemand comme Woltemade, avait auparavant joué à l’AC Milan. « Tous les deux m’ont toujours parlé

positivement du championnat italien, maintenant je peux enfin en parler moi aussi. Tonali m’a ensuite écrit pour me féliciter de ma signature à la Juve, mais je n’ai pas encore eu l’occasion de parler avec lui cette semaine. »



