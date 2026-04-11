Le milieu de terrain de 18 ans a fait sonentrée en jeu à la 84^e minute, remplaçant Jamal Musiala, lors de la victoire 5-0 du FC Bayern Munich sur la pelouse de St. Pauli, et a ainsi découvert la Bundesliga.
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« Il a un talent incroyable » : un transfert surprise du FC Bayern impressionne Leon Goretzka
Ndiaye s’inscrit dans la lignée des jeunes talents du Bayern : neuf joueurs issus du centre de formation ont déjà fait leurs débuts avec l’équipe première cette saison. Certes, Ndiaye ne figure pas parmi les « produits du centre de formation », puisqu’il a été recruté en janvier par les Gambinos Stars Africa. Il n’empêche : offrir à un adolescent l’occasion de se mettre en évidence en équipe première demeure remarquable.
« Il était malheureusement blessé, sinon cette opportunité se serait probablement présentée plus tôt », a expliqué Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, après la rencontre à Hambourg. Arrivé en janvier en provenance de Gambinos Stars Africa, le jeune attaquant a connu plusieurs pépins physiques au cours de ses quatre premiers mois à Munich, dont une absence de trois semaines en raison d’une lésion capsulaire. Malgré ce passé récent, Max Eberl estime que le joueur a su gérer son entrée en jeu avec sang-froid : « Il est très bien entré dans ce match. On ne lui a pas trouvé de nervosité. »
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Goretzka salue la performance de Ndiaye : « Il a été excellent aujourd'hui. »
Leon Goretzka porte déjà un jugement très favorable sur son jeune coéquipier, qu’il a intégré au groupe depuis peu. Devenu le meilleur buteur de la saison du Bayern, il vante ses qualités : « On a vu qu’il avait un talent incroyable et qu’il était un type bien. Il est très reconnaissant. » Pour lui, cette promotion des jeunes talents est aussi le signe du courage de l’entraîneur Vincent Kompany : « Cela témoigne d’un entraîneur courageux. Il a très bien travaillé aujourd’hui. »
Samedi, Ndiaye a d’ailleurs profité des nombreux changements opérés par Kompany entre les deux rencontres de Ligue des champions face au Real Madrid : sept modifications au total, afin de préserver plusieurs cadres.
Dès mi-février, Kompany avait déjà salué le potentiel de son jeune protégé, affirmant : « Nous nous réjouissons de sa personnalité. Il a montré qu’il fait partie des talents que nous avons dans le centre de formation du Bayern. Tout se passe bien pour lui. »
Au FC Bayern, Bara Sapoko Ndiaye est uniquement autorisé à jouer avec l’équipe première.
L’avenir à moyen et long terme de Ndiaye à la Säbener Straße demeure incertain. Pour l’instant, il ne peut jouer qu’avec l’équipe première du FCB, le règlement lui interdisant d’acquérir de l’expérience en match avec la réserve. Son prêt court jusqu’en été, tandis que son contrat avec les Gambinos Stars ne prend fin qu’en 2027.
Ndiaye est d’ailleurs le premier joueur issu de la coentreprise Red&Gold Football à avoir rejoint Munich. « Bara est désormais le premier à vraiment percer », a déclaré Max Eberl, directeur sportif du Bayern, peu après ce transfert assez surprenant en janvier : « Il doit simplement s’adapter et se familiariser avec le football européen. » Depuis samedi, il a franchi une nouvelle étape et s’est encore un peu plus familiarisé avec le football européen.
Les contrats de ces joueurs prendront fin en 2026 au FC Bayern.
Joueurs Poste Âge Manuel Neuer Gardien 40 ans Sven Ulreich Gardiens 37 ans Raphael Guerreiro Défense 32 ans Leon Goretzka Milieu de terrain 31 ans