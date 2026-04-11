Ndiaye s’inscrit dans la lignée des jeunes talents du Bayern : neuf joueurs issus du centre de formation ont déjà fait leurs débuts avec l’équipe première cette saison. Certes, Ndiaye ne figure pas parmi les « produits du centre de formation », puisqu’il a été recruté en janvier par les Gambinos Stars Africa. Il n’empêche : offrir à un adolescent l’occasion de se mettre en évidence en équipe première demeure remarquable.

« Il était malheureusement blessé, sinon cette opportunité se serait probablement présentée plus tôt », a expliqué Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, après la rencontre à Hambourg. Arrivé en janvier en provenance de Gambinos Stars Africa, le jeune attaquant a connu plusieurs pépins physiques au cours de ses quatre premiers mois à Munich, dont une absence de trois semaines en raison d’une lésion capsulaire. Malgré ce passé récent, Max Eberl estime que le joueur a su gérer son entrée en jeu avec sang-froid : « Il est très bien entré dans ce match. On ne lui a pas trouvé de nervosité. »