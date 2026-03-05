« Il a tout pour lui ! » - Robert Lewandowski, coéquipier de Marcus Rashford à Barcelone, vante son « énorme potentiel »

Au-delà du football, Lewandowski a observé la personnalité de Rashford, le décrivant comme un « gars très sympa » qui s'épanouit lorsqu'il est soutenu. Les deux joueurs ont également passé du temps ensemble en dehors du terrain, jouant même au ping-pong dans les vestiaires. « C'est un gars très sympa. Nous avons discuté parce que nous sommes assis l'un à côté de l'autre dans les vestiaires », a-t-il ajouté. « Nous jouons aussi au ping-pong. Je vois que c'est un garçon très gentil, très sympathique, mais aussi que, pour cette raison, il a besoin de quelqu'un qui le soutienne. S'il a cette confiance, il peut vraiment jouer son meilleur football et au meilleur niveau. »

Pressé de questions pour savoir qui l'emporte à la table de ping-pong, Lewandowski a répondu : « La question cruciale qui se pose ensuite : qui gagne les matchs de ping-pong ? Il s'est amélioré, mais il n'a pas réussi à me battre ! Il doit changer d'adversaire ! »