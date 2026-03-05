Getty Images Sport
« Il a tout pour lui ! » - Robert Lewandowski, coéquipier de Marcus Rashford à Barcelone, vante son « énorme potentiel »
Premières impressions sur Rashford
Lewandowski s'est exprimé sans détours au sujet de son nouveau coéquipier à Barcelone, Rashford, révélant à quel point l'international anglais l'avait impressionné depuis son arrivée au club en prêt de Manchester United. Si Lewandowski avait rejoint United lorsque le club l'avait approché au début de sa carrière, il aurait peut-être croisé Rashford plus tôt, mais aujourd'hui, les deux joueurs partagent le vestiaire de Barcelone.
Malgré des mois de mauvaise presse avant son transfert, Rashford a rapidement gagné le respect de Lewandowski lors de leurs premières séances d'entraînement.
Talent et potentiel en évidence
« Après quelques séances d'entraînement, non. Il a un énorme potentiel », a déclaré Lewandowski à Sky Sports lorsqu'on lui a demandé si Rashford l'avait surpris. « Il a tout pour lui. Il est rapide, technique, il a un bon tir, il est bon du pied gauche comme du pied droit, il est doué. Marcus est le bon choix. Si vous lui donnez confiance et qu'il voit que vous croyez en lui, il vous le rendra au centuple. » Ces éloges soulignent le rôle de mentor de Lewandowski au sein de l'équipe, qui encourage à la fois les performances et l'épanouissement personnel de son jeune coéquipier.
Un caractère qui dépasse le terrain
Au-delà du football, Lewandowski a observé la personnalité de Rashford, le décrivant comme un « gars très sympa » qui s'épanouit lorsqu'il est soutenu. Les deux joueurs ont également passé du temps ensemble en dehors du terrain, jouant même au ping-pong dans les vestiaires. « C'est un gars très sympa. Nous avons discuté parce que nous sommes assis l'un à côté de l'autre dans les vestiaires », a-t-il ajouté. « Nous jouons aussi au ping-pong. Je vois que c'est un garçon très gentil, très sympathique, mais aussi que, pour cette raison, il a besoin de quelqu'un qui le soutienne. S'il a cette confiance, il peut vraiment jouer son meilleur football et au meilleur niveau. »
Pressé de questions pour savoir qui l'emporte à la table de ping-pong, Lewandowski a répondu : « La question cruciale qui se pose ensuite : qui gagne les matchs de ping-pong ? Il s'est amélioré, mais il n'a pas réussi à me battre ! Il doit changer d'adversaire ! »
Et ensuite ?
Lewandowski et Rashford pourraient être de retour sur le terrain ensemble lorsque Barcelone se rendra à l'Athletic Club en Liga ce week-end. L'équipe de Hansi Flick se rendra ensuite en Angleterre pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Newcastle, l'un des géants de la Premier League.
