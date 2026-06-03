Selon Sport Bild, ni Atubolu ni le SC Fribourg n’ont reçu d’offre concrète pour le gardien, sous contrat avec le finaliste de la Ligue Europa jusqu’en 2027. Âgé de 24 ans, le joueur espérait pourtant franchir un cap, de préférence en Premier League. Pour l’instant, ce projet est mis entre parenthèses.
Traduit par
« Il a tout gâché ! » Un talent allemand exceptionnel risque un transfert raté, voire de finir sur le banc
« Il a tout gâché », tranche le magazine Sport Bild. Selon nos informations, le SC Fribourg a signifié à Atubolu, immédiatement après la finale de Coupe d’Europe perdue contre Aston Villa, qu’il ne jouerait plus aucun match sous les couleurs du club du Brisgau, en raison de son refus de prolonger son contrat.
Le club a déjà trouvé son successeur : Mio Backhaus, recruté au Werder Brême pour un montant record de douze millions d’euros, sera le nouveau numéro un, tandis que Florian Müller, valeur sûre en Coupe d’Allemagne, endossera le rôle de doublure. Si Atubolu ne s’expatrie pas d’ici la fin du mercato, il risque de commencer la saison sur le banc.
Pour le SCF, la décision est irrévocable : Atubolu aurait affiché un manque de respect durant des négociations interminables. C’est en tout cas le sentiment des dirigeants. La déception est d’autant plus forte qu’Atubolu, après des erreurs notables lors de sa première saison en Bundesliga en 2023/24, avait toujours bénéficié de la protection du club.
- Getty Images Sport
Noah Atubolu devrait patienter jusqu’à ce que le marché des gardiens de but en Angleterre bouge.
Atubolu, qui avait attiré l’attention de plusieurs grands clubs, continuerait de viser un départ vers la Premier League. Selon le magazine Sport Bild, le gardien de but, fort de 22 sélections avec l’équipe nationale U21, semblait même destiné à rejoindre Newcastle United. Les Magpies projetaient depuis plusieurs mois de recruter un gardien cet été, mais les noms de Robin Risser (RC Lens) et d’Alexander Nübel (FC Bayern) sont récemment montés en puissance dans les médias. Selon Sport Bild, l’intérêt pour Atubolu s’est aujourd’hui éteint.
Une issue amiable n’est toutefois pas encore totalement exclue. Selon le magazine, le joueur de 24 ans devrait désormais attendre un effet domino sur le marché des gardiens en Angleterre : « Il y a du mouvement à Liverpool, à Chelsea et aussi à Aston Villa. Le joueur de Fribourg n’y est pas encore le numéro un », poursuit Sport Bild.
- getty
Jonas Urbig (FC Bayern) a pour l’instant devancé Atubolu dans la hiérarchie des gardiens.
Atubolu se dit « très surpris » par la fermeté de son club actuel. Néanmoins, le club du Brisgau, désormais solide financièrement et géré de manière rentable, n’a pas besoin de vendre son gardien pour équilibrer ses comptes. Les dirigeants ne souhaitent toutefois pas laisser filer 25 millions d’euros et risquer de le voir partir libre l’été prochain après une saison sur le banc.
Atubolu ne peut toutefois se permettre une saison blanche s’il veut postuler pour le poste de gardien titulaire de la Mannschaft en vue de l’Euro 2028 et de la Coupe du monde 2030. Depuis plusieurs années, il est présenté comme l’un des grands espoirs appelés à succéder à Manuel Neuer, Oliver Baumann et Marc-André ter Stegen.
Alors qu’un mercato estival s’annonce délicat pour Atubolu, son concurrent direct au Bayern, Jonas Urbig – déjà devant lui en équipe d’Allemagne U21 avant de le supplanter pour des raisons d’âge – figure actuellement dans le groupe A de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.