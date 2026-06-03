« Il a tout gâché ! » Un talent allemand exceptionnel risque un transfert raté, voire de finir sur le banc

« Il a tout gâché », tranche le magazine Sport Bild. Selon nos informations, le SC Fribourg a signifié à Atubolu, immédiatement après la finale de Coupe d’Europe perdue contre Aston Villa, qu’il ne jouerait plus aucun match sous les couleurs du club du Brisgau, en raison de son refus de prolonger son contrat.

Le club a déjà trouvé son successeur : Mio Backhaus, recruté au Werder Brême pour un montant record de douze millions d’euros, sera le nouveau numéro un, tandis que Florian Müller, valeur sûre en Coupe d’Allemagne, endossera le rôle de doublure. Si Atubolu ne s’expatrie pas d’ici la fin du mercato, il risque de commencer la saison sur le banc.

Pour le SCF, la décision est irrévocable : Atubolu aurait affiché un manque de respect durant des négociations interminables. C’est en tout cas le sentiment des dirigeants. La déception est d’autant plus forte qu’Atubolu, après des erreurs notables lors de sa première saison en Bundesliga en 2023/24, avait toujours bénéficié de la protection du club.