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« Il a rendu le match plus beau » : la presse turque analyse les débuts de Salah avec Trabzonspor

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« Il a ébloui tout le monde lors de son premier match... »

La couverture médiatique turque autour de la première apparition de Mohamed Salah avec Trabzonspor a oscillé entre l'éloge de son impact immédiat après son entrée en jeu et l'affirmation que sa participation n'a pas suffi à offrir la victoire à l'équipe face à Kasımpaşa.

Salah a débuté la rencontre sur le banc des remplaçants, avant que l'entraîneur Fatih Tekke ne le fasse entrer à la 58e minute à la place de Metehan Mimaroğlu, permettant ainsi au capitaine de la sélection égyptienne de disputer sa première apparition officielle sous le maillot de Trabzonspor.

La rencontre s'est achevée sur un match nul 1-1, après que Trabzonspor eut ouvert le score par l'intermédiaire de Noah Sarr avant que Kasımpaşa n'égalise sur un penalty.

  • La presse turque salue l'influence de Salah

    Le journal Sabah a qualifié la prestation de Salah lors de son premier match de remarquable, soulignant que la star égyptienne a attiré l'attention dès son entrée en jeu en seconde période, malgré l'échec de Trabzonspor à préserver son avance.

    Le journal a écrit dans son commentaire sur le match : « Mohamed Salah fait sensation à Trabzonspor ! Il a ébloui tout le monde lors de son premier match. Lors de la première journée de la Süper Lig turque, Trabzonspor jouait à l'extérieur face à Kasımpaşa et la prestation de Salah a été impressionnante. »

    Le journal a précisé : « Mohamed Salah a suscité un grand intérêt auprès des supporters avant le match. Et alors que le score était encore à égalité, les supporters de Trabzonspor ont scandé leur soutien à Mohamed Salah. »

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    De son côté, le journal Star a indiqué que l'entrée de Salah a redonné de l'élan à l'attaque de Trabzonspor, mais que son impact n'a pas suffi à faire pencher le match en faveur de son équipe.

    Quant à Fanatik, il a rapporté que Salah a montré sa valeur à plus d'une reprise : il a en effet reçu un ballon sur un centre de Mustafa Eskihellaç au deuxième poteau, mais a tiré à côté ; il a également créé une autre occasion sur le côté droit avec un centre que Paul Onuachu n'a pas su contrôler comme il le fallait.

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  • Analyse tactique : Salah a rendu le match plus beau

    Dans son analyse du match, le chroniqueur du journal Hürriyet, Mehmet Ayan, a estimé que l'entrée de Salah a rendu le match plus beau et plus agréable à regarder.

    Il a déclaré : « Après l'égalisation de Kasımpaşa sur penalty, Trabzonspor a franchi un pas "historique" : Mohamed Salah, entré en jeu à la 58e minute, a apporté davantage de piquant à la rencontre. Même lorsqu'il n'était pas en position de marquer ou qu'il n'avait pas le ballon, il représentait un véritable danger. Mais lorsque le ballon était dans ses pieds, sa prestation était éblouissante. »

    Il a poursuivi : « Sa frappe en angle fermé à la 77e minute a créé une occasion dangereuse. Bien sûr, il a besoin d'un peu de temps pour s'adapter à ses coéquipiers, mais sa contribution à rendre le match plaisant est indiscutable. »

    Une autre lecture technique, publiée par Fanatik, a considéré que Salah a aidé Trabzonspor à accélérer ses attaques organisées et ses transitions.

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    Le média a expliqué : « L'occasion manquée par Salah sur le second poteau ressemblait à l'action ayant amené le but. Salah est entré comme ailier droit, puis s'est déplacé vers l'axe comme meneur de jeu, un choix dicté par des faiblesses défensives. Cela étant, nous pouvons dire qu'avec l'entrée de Salah, Trabzonspor a gagné en vitesse dans le jeu ouvert et sur les contre-attaques. »

    Il a poursuivi : « Même si le résultat constitue au départ une défaite pour un Trabzonspor renouvelé, il représente un indicateur très prometteur pour l'avenir. »

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