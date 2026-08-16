Dans son analyse du match, le chroniqueur du journal Hürriyet, Mehmet Ayan, a estimé que l'entrée de Salah a rendu le match plus beau et plus agréable à regarder.
Il a déclaré : « Après l'égalisation de Kasımpaşa sur penalty, Trabzonspor a franchi un pas "historique" : Mohamed Salah, entré en jeu à la 58e minute, a apporté davantage de piquant à la rencontre. Même lorsqu'il n'était pas en position de marquer ou qu'il n'avait pas le ballon, il représentait un véritable danger. Mais lorsque le ballon était dans ses pieds, sa prestation était éblouissante. »
Il a poursuivi : « Sa frappe en angle fermé à la 77e minute a créé une occasion dangereuse. Bien sûr, il a besoin d'un peu de temps pour s'adapter à ses coéquipiers, mais sa contribution à rendre le match plaisant est indiscutable. »
Une autre lecture technique, publiée par Fanatik, a considéré que Salah a aidé Trabzonspor à accélérer ses attaques organisées et ses transitions.
Le média a expliqué : « L'occasion manquée par Salah sur le second poteau ressemblait à l'action ayant amené le but. Salah est entré comme ailier droit, puis s'est déplacé vers l'axe comme meneur de jeu, un choix dicté par des faiblesses défensives. Cela étant, nous pouvons dire qu'avec l'entrée de Salah, Trabzonspor a gagné en vitesse dans le jeu ouvert et sur les contre-attaques. »
Il a poursuivi : « Même si le résultat constitue au départ une défaite pour un Trabzonspor renouvelé, il représente un indicateur très prometteur pour l'avenir. »
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