Le journal Sabah a qualifié la prestation de Salah lors de son premier match de remarquable, soulignant que la star égyptienne a attiré l'attention dès son entrée en jeu en seconde période, malgré l'échec de Trabzonspor à préserver son avance.

Le journal a écrit dans son commentaire sur le match : « Mohamed Salah fait sensation à Trabzonspor ! Il a ébloui tout le monde lors de son premier match. Lors de la première journée de la Süper Lig turque, Trabzonspor jouait à l'extérieur face à Kasımpaşa et la prestation de Salah a été impressionnante. »

Le journal a précisé : « Mohamed Salah a suscité un grand intérêt auprès des supporters avant le match. Et alors que le score était encore à égalité, les supporters de Trabzonspor ont scandé leur soutien à Mohamed Salah. »

De son côté, le journal Star a indiqué que l'entrée de Salah a redonné de l'élan à l'attaque de Trabzonspor, mais que son impact n'a pas suffi à faire pencher le match en faveur de son équipe.

Quant à Fanatik, il a rapporté que Salah a montré sa valeur à plus d'une reprise : il a en effet reçu un ballon sur un centre de Mustafa Eskihellaç au deuxième poteau, mais a tiré à côté ; il a également créé une autre occasion sur le côté droit avec un centre que Paul Onuachu n'a pas su contrôler comme il le fallait.

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