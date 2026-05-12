Il a même déjà passé la visite médicale ! Le BVB semble avoir finalisé son premier grand transfert de l’été

Selon Bild, le club autrichien aurait initialement réclamé un montant supérieur aux 20 millions d’euros déjà négociés pour le transfert de Gadou. Salzbourg espérait percevoir un chèque de 25 millions d’euros, auquel s’ajouteraient des bonus de 4 à 6 millions. Mais le directeur sportif Ole Book et Lars Ricken ont rapidement mis leur veto.

Selon Bild, un accord a finalement été trouvé avec Salzbourg : le montant du transfert s’élèverait à 19,5 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter jusqu’à 4,5 millions d’euros de bonus.

De son côté, Gadou a déjà pris congé des supporters autrichiens : « Je pars avec des souvenirs inoubliables, des moments que je n'oublierai jamais et surtout avec les personnes merveilleuses que j'ai eu la chance de rencontrer. Je remercie les entraîneurs, le personnel, mes coéquipiers et tous ceux du club qui ont, directement ou indirectement, fait partie de mon parcours ici », a-t-il écrit sur Instagram.

Mesurant 1,95 m, Gadou avait quitté le centre de formation du Paris Saint-Germain pour s’expatrier en Autriche en 2024. Sous les couleurs de Salzbourg, le joueur de l’équipe de France juniors a disputé 33 matches officiels cette saison et a acquis de l’expérience internationale en Ligue Europa.

À Dortmund, le jeune homme de 19 ans devrait renforcer une défense centrale en sous-effectif. En raison de la fin de carrière de Niklas Süle, de la longue blessure d’Emre Can et de l’avenir toujours incertain de Nico Schlotterbeck, le BVB recherche désespérément des renforts pour son axe défensif.