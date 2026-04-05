Il a écouté son cœur… Un problème de santé oblige Oscar à prendre sa retraite

Oscar, ancienne star de l'équipe nationale brésilienne et du club de São Paulo, a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur à l'âge de 34 ans en raison de problèmes de santé chroniques.
Oscar a joué cinq saisons avec Chelsea, où il a remporté deux titres de Premier League et une Ligue Europa, avant de rejoindre le club chinois de Shanghai en 2017, avec lequel il a remporté trois titres de Super League chinoise.
Le club de São Paulo a confirmé la retraite d'Oscar et publié un communiqué officiel à ce sujet, indiquant que le joueur souffrait d'un problème de santé depuis novembre dernier, date de sa dernière apparition sur les terrains.