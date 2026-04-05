Il a écouté son cœur… Un problème de santé oblige Oscar à prendre sa retraite

Bien que son contrat avec São Paulo courût jusqu'à fin 2027, les deux parties ont convenu de le résilier d'un commun accord.

Oscar a fait part de sa déception sur ses comptes de réseaux sociaux, déclarant qu'il aurait souhaité apporter davantage au club de son enfance, tout en affirmant qu'il avait encore les capacités et l'âge pour continuer, mais que son état de santé l'avait contraint à prendre la décision de mettre un terme à sa carrière.

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Oscar a souligné qu'il continuerait à soutenir le club de São Paulo en tant que supporter, précisant que son parcours footballistique, qui avait débuté au sein de ce même club, l'avait conduit aux quatre coins du monde, avant de s'achever là où il avait commencé.

Au niveau international, Oscar a disputé 48 matchs avec la sélection brésilienne, a remporté la Coupe des Nations 2013 et a participé à la Coupe du monde 2014, que la « Seleção » a terminée à la quatrième place.