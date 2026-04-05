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Il a écouté son cœur… Un problème de santé oblige Oscar à prendre sa retraite

Oscar
Brésil

Départ forcé du club de mon enfance

Oscar, ancienne star de l'équipe nationale brésilienne et du club de São Paulo, a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur à l'âge de 34 ans en raison de problèmes de santé chroniques.

Oscar a joué cinq saisons avec Chelsea, où il a remporté deux titres de Premier League et une Ligue Europa, avant de rejoindre le club chinois de Shanghai en 2017, avec lequel il a remporté trois titres de Super League chinoise.

Le club de São Paulo a confirmé la retraite d'Oscar et publié un communiqué officiel à ce sujet, indiquant que le joueur souffrait d'un problème de santé depuis novembre dernier, date de sa dernière apparition sur les terrains.

  • Problèmes cardiaques chroniques

    Oscar a été contraint de mettre un terme à sa carrière après avoir souffert de problèmes cardiaques chroniques.

    Le joueur avait été hospitalisé pendant cinq jours en novembre dernier, à la suite de complications apparues lors d'un examen de routine, avant que les examens ne confirment qu'il souffrait d'un « syncope vasovagale », qui provoque une baisse soudaine du rythme cardiaque et de la pression artérielle, pouvant entraîner une perte de conscience.

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  • Mots d'adieu

    Bien que son contrat avec São Paulo courût jusqu'à fin 2027, les deux parties ont convenu de le résilier d'un commun accord.

    Oscar a fait part de sa déception sur ses comptes de réseaux sociaux, déclarant qu'il aurait souhaité apporter davantage au club de son enfance, tout en affirmant qu'il avait encore les capacités et l'âge pour continuer, mais que son état de santé l'avait contraint à prendre la décision de mettre un terme à sa carrière.

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    Oscar a souligné qu'il continuerait à soutenir le club de São Paulo en tant que supporter, précisant que son parcours footballistique, qui avait débuté au sein de ce même club, l'avait conduit aux quatre coins du monde, avant de s'achever là où il avait commencé.

    Au niveau international, Oscar a disputé 48 matchs avec la sélection brésilienne, a remporté la Coupe des Nations 2013 et a participé à la Coupe du monde 2014, que la « Seleção » a terminée à la quatrième place.