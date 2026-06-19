Le monde du football est en deuil : Igor Protti s’est éteint cette nuit à l’âge de 58 ans. L’ancien attaquant luttait depuis plusieurs mois contre un cancer du côlon qui s’était propagé aux vertèbres. Sa famille a annoncé le décès dans un message publié sur les réseaux sociaux : « C’est avec une immense douleur que nous vous annonçons qu’Igor nous a quittés cette nuit. Il a souhaité vous laisser ce message d’adieu que nous partageons conformément à ses dernières volontés :
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Igor Protti s’est éteint à 58 ans. Son dernier message : « Ce voyage touche à sa fin. »
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LE DERNIER MESSAGE
« Ce magnifique parcours s’achève au coup de sifflet final, comme chaque match.
Trouver les mots justes s’avère difficile ; il ne me reste qu’à remercier ma grande et merveilleuse famille, tant aimée.
Je remercie toutes les personnes qui m’ont aimé et soutenu, ainsi que les supporters des clubs où j’ai évolué pour l’affection constante qu’ils m’ont témoignée et que j’ai toujours partagée.
En espérant que ce soit un « à bientôt » plutôt qu’un « adieu ».
Pour lui rendre un dernier hommage, rendez-vous dès 15 h aujourd’hui à la salle d’adieu Frongillo, au cimetière de Cecina, Via della Rimembranza.
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LA CARRIÈRE DE PROTTI
Igor Protti a passé plus de vingt ans sur les terrains, adoré de ses propres supporters et même respecté par ses adversaires. Formé à Rimini, il a pris son envol lors de trois saisons à Messine, avant de rejoindre Bari et d’y devenir, fait unique dans l’histoire de la Serie A, le meilleur buteur d’une équipe reléguée. Ensuite, il rejoint la Lazio et décroche l’unique trophée de sa carrière, la Supercoupe d’Italie, avant de passer par Naples et Reggiana. Il conquiert enfin le cœur des supporters de Livourne (où il avait déjà évolué de 1985 à 1988) : en six ans au club, il le fait monter de la Serie C1 à la Serie A et forme un duo d’attaque redoutable avec son ami Cristiano Lucarelli.