Huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 : Brésil - Norvège EN DIRECT

Huitièmes de finale





Brésil - Norvège

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Le Brésil de Carlo Ancelotti et Vinícius Júnior défie la Norvège de Ståle Solbakken et Erling Braut Haaland. Ce troisième huitième de finale de la Coupe du monde 2026, qui suivra les qualifications du Maroc et de la France déjà qualifiés pour les quarts, se jouera ce soir à 22 h (heure italienne) au Meadowlands Stadium d’East Rutherford, dans l’État de New York. Le vainqueur affrontera au tour suivant le gagnant de Mexique-Angleterre, programmé à 2 h du matin. Les Verdeoro visent un cinquième sacre mondial, même s’ils ont peiné pour dominer le Japon au tour précédent. De leur côté, les Scandinaves, invaincus contre le Brésil mais jamais qualifiés pour les quarts, ont éliminé la Côte d’Ivoire.



















