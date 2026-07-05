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brazil norway(C)Getty Images

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Huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 : Brésil - Norvège EN DIRECT

Brésil vs Norvège
Brésil
Norvège
Coupe du monde

Suivez en direct avec nous les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Huitièmes de finale


Brésil - Norvège

Buteurs :


Le Brésil de Carlo Ancelotti et Vinícius Júnior défie la Norvège de Ståle Solbakken et Erling Braut Haaland. Ce troisième huitième de finale de la Coupe du monde 2026, qui suivra les qualifications du Maroc et de la France déjà qualifiés pour les quarts, se jouera ce soir à 22 h (heure italienne) au Meadowlands Stadium d’East Rutherford, dans l’État de New York. Le vainqueur affrontera au tour suivant le gagnant de Mexique-Angleterre, programmé à 2 h du matin. Les Verdeoro visent un cinquième sacre mondial, même s’ils ont peiné pour dominer le Japon au tour précédent. De leur côté, les Scandinaves, invaincus contre le Brésil mais jamais qualifiés pour les quarts, ont éliminé la Côte d’Ivoire.






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  • LE BILAN DU MATCH.

    Brésil - Norvège

    Buteurs :



    BRÉSIL (4-3-3) : Alisson Becker ; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos ; Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo ; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius. Entraîneur : Ancelotti.


    NORVÈGE (4-3-3) : Nyland ; Moller Wolfe, Heggem, Ajer, Pedersen ; Odegaard, Berge, Berg ; Nusa, Sorloth, Haaland. Sélectionneur : Solbakken.


    Arbitre : Elfath (États-Unis)

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