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Huitième recrue de l’été ! Middlesbrough s’offre le jeune de Tottenham Ashley Phillips pour cinq ans
Transfert définitif pour un espoir de Tottenham
Middlesbrough a officiellement confirmé la signature de Phillips en provenance de Tottenham Hotspur, le défenseur très prometteur s'engageant pour cinq ans au Riverside. Le joueur de 21 ans, qui avait initialement rejoint les Spurs en 2023 en provenance de Blackburn Rovers pour un montant estimé à 2 millions de livres sterling, rejoint le Teesside à la recherche d'un temps de jeu régulier en équipe première après avoir échoué à s'imposer dans le groupe professionnel au nord de Londres.
Phillips a exprimé son enthousiasme à l'idée de ce transfert, revenant sur son parcours dans les divisions anglaises jusqu'ici. « J'ai acquis une excellente expérience très jeune avec Blackburn. J'ai ensuite découvert ce que c'est que d'être un joueur de Premier League à Tottenham », a déclaré Phillips sur le site internet du club. « Je pense m'être développé pour devenir un bon joueur pendant mes prêts, mais j'ai encore une marge de progression. Je suis très heureux d'être ici. J'espère que nous pourrons accomplir de grandes choses ensemble cette saison. »
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Fort d’une expérience en Championship
Si Phillips n’a jamais disputé le moindre match officiel avec l’équipe première de Tottenham, il est devenu un joueur aguerri de Championship grâce à plusieurs prêts fructueux. Le plus marquant reste ses deux passages distincts à Stoke City, où il a disputé la grande majorité de ses matches professionnels. Au total, Phillips a cumulé 119 apparitions en carrière, dont 83 sous le maillot des Potters.
Avant son passage à Stoke City, Phillips a également été prêté à Plymouth Argyle après les avoir rejoints en janvier 2024. Formé dans le prestigieux centre de formation de Blackburn Rovers, l’international anglais chez les jeunes figurait depuis longtemps sur les tablettes de plusieurs clubs de l’élite. Cependant, Middlesbrough a remporté la course à sa signature après avoir trouvé un accord avec Tottenham, comme l’a rapporté The Athletic le 6 août, dans le cadre d’un transfert comprenant un montant initial de 7 millions de livres sterling, plus jusqu’à 13 millions de livres sterling de bonus potentiels et liés aux performances. Sa décision d’engager son avenir à long terme avec Boro souligne sa conviction que le Riverside Stadium est le cadre idéal pour réaliser son potentiel.
Le remaniement ambitieux de Boro cet été
L’arrivée de Phillips constitue la huitième recrue d’un marché estival remarquablement animé pour Middlesbrough. Après la désillusion de la défaite en finale des play-offs de Championship contre Hull City en mai, le club a agi avec détermination pour renforcer tous les secteurs de l’effectif. La campagne de recrutement estivale comprend le gardien Radek Vitek, les attaquants Kyle Joseph et Will Lankshear, l’ailier Jeremy Sarmiento, ainsi qu’un remaniement du milieu de terrain avec Sebastian Berhalter, Max Arfsten et Myles Peart-Harris.
Cet investissement important souligne l’ambition qui règne au Riverside, alors que Boro vise un retour dans l’élite pour la première fois depuis 2017. La stratégie de recrutement s’est concentrée sur un mélange de potentiel jeune et de qualité technique, et Phillips correspond parfaitement à ce profil.
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En vue de la nouvelle saison
Middlesbrough a déjà connu un début positif dans son calendrier compétitif, après avoir décroché une victoire 1-0 contre Wrexham en Carabao Cup samedi dernier. Ce résultat a apporté un boost moral avant son entrée en lice en championnat, et l’arrivée de Phillips, qui devient le deuxième joueur de Tottenham à rejoindre définitivement le Riverside cet été après le contrat de cinq ans signé par le joueur formé au club Will Lankshear, renforce encore le climat positif autour du club.
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