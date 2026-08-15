Middlesbrough a officiellement confirmé la signature de Phillips en provenance de Tottenham Hotspur, le défenseur très prometteur s'engageant pour cinq ans au Riverside. Le joueur de 21 ans, qui avait initialement rejoint les Spurs en 2023 en provenance de Blackburn Rovers pour un montant estimé à 2 millions de livres sterling, rejoint le Teesside à la recherche d'un temps de jeu régulier en équipe première après avoir échoué à s'imposer dans le groupe professionnel au nord de Londres.

Phillips a exprimé son enthousiasme à l'idée de ce transfert, revenant sur son parcours dans les divisions anglaises jusqu'ici. « J'ai acquis une excellente expérience très jeune avec Blackburn. J'ai ensuite découvert ce que c'est que d'être un joueur de Premier League à Tottenham », a déclaré Phillips sur le site internet du club. « Je pense m'être développé pour devenir un bon joueur pendant mes prêts, mais j'ai encore une marge de progression. Je suis très heureux d'être ici. J'espère que nous pourrons accomplir de grandes choses ensemble cette saison. »