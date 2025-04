Hugo Ekitike, retour d'un prodige : renaissance allemande et avenir anglais ?

L’ex-buteur du PSG brille à Francfort et attire l’œil de plusieurs cadors anglais, dont Manchester United, Arsenal et Liverpool.

Comme tout le monde à l’Eintracht Francfort, Hugo Ekitike a regretté le départ d’Omar Marmoush vers Manchester City lors du mercato hivernal. Les deux hommes avaient rapidement noué une belle complicité sur et en dehors du terrain, ce qui explique pourquoi le Français suit avec attention les prestations de son ancien coéquipier sous les ordres de Pep Guardiola.

« On a partagé de très bons moments ensemble », confiait Ekitike au site officiel de la Bundesliga le mois dernier. « Et j’espère qu’on pourra rejouer ensemble ou s’affronter bientôt. » Un scénario tout à fait plausible, tant les rumeurs d’un transfert en Angleterre s’intensifient. Manchester United semble d’ailleurs bien placé dans la course pour recruter l’attaquant français.

Mais que vaut réellement Ekitike ? Et pourrait-il s’intégrer dans la révolution annoncée à Old Trafford sous la houlette de Ruben Amorim ? GOAL vous dit tout sur ce fan de toujours des Red Devils.