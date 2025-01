Omar Marmoush signe à City, le vrai prix dévoilé

Manchester City a annoncé qu'Omar Marmoush avait rejoint le club en provenance de l'Eintracht Francfort et avait signé un contrat jusqu'en 2029.

Marmoush est devenu la troisième recrue de Manchester City lors du mercato de janvier, après Abdukodir Khusanov et Vitor Reis qui ont rejoint les champions de Premier League. L'attaquant a signé un contrat de quatre ans et demi et quitte l'équipe de Bundesliga après avoir marqué 37 buts et contribué à 20 passes décisives en 67 matchs pour le club.

Marmoush viendra s'ajouter aux options offensives de City et devrait donner au club un gros coup de pouce dans une période difficile. L'équipe de Guardiola a connu une campagne décevante jusqu'à présent et a subi un nouveau coup dur mercredi lorsqu'elle a subi une défaite 4-2 contre le PSG, laissant en suspens ses espoirs de qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Marmoush portera le maillot n°7 à l'Etihad Stadium.

L'article continue ci-dessous

Il a déclaré aux médias du club : « C'est un jour que je n'oublierai jamais. Signer pour Manchester City, l'une des meilleures équipes du monde, est un sentiment incroyable. Je suis ravi, ma famille est très fière et nous sommes tous très heureux d'être ici à Manchester. Avec Pep, son staff technique et les installations de classe mondiale, les joueurs ont tout ce dont ils ont besoin pour s'améliorer. C'était vraiment attrayant pour moi lorsque j'ai eu la chance de venir ici. Et je ne peux pas nier que je veux aussi gagner des trophées. City est le club le plus titré d'Angleterre depuis de très nombreuses années, donc je sais que je rejoins un environnement gagnant et une culture gagnante. Je veux apprendre du staff et de mes coéquipiers, et je veux devenir un membre précieux de cette équipe gagnante. « J'ai vraiment hâte de commencer, de rencontrer les autres joueurs et de montrer aux fans de Manchester City ce que je peux faire. »

Le directeur sportif Txiki Begiristain a déclaré : « Omar est un attaquant accompli et passionnant, et je suis ravi qu’il nous rejoigne. Il a réalisé une saison exceptionnelle, et chaque fois que nous l’avons vu, il a influencé les matchs. Il a tous les attributs dont un attaquant de haut niveau a besoin. Il a une vitesse et une perception du jeu exceptionnelles, et il est exceptionnel devant le but. Il peut également jouer à plusieurs postes différents, ce qui est un atout vraiment précieux. Je suis également convaincu que travailler avec Pep et le staff technique ici à City lui permettra de développer davantage son superbe talent offensif. »