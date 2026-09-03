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Hugh Jackman en discussions pour acheter une participation à Norwich City après le succès de Ryan Reynolds à Wrexham
Une révolution hollywoodienne à Carrow Road
L’acteur australien, célèbre pour ses rôles emblématiques dans Les Misérables et The Greatest Showman, a révélé qu’il cherchait à rejoindre la liste grandissante des célébrités de premier plan qui investissent dans le football anglais. Jackman, qui possède la nationalité britannique par ses parents, est un supporter de toujours de Norwich City en raison des origines de sa mère, Grace, native de Norwich.
S’exprimant auprès de talkSPORT au sujet de son éventuelle arrivée dans l’actionnariat d’un club de football, Jackman a clairement indiqué qu’il était sérieux à l’idée de passer des tribunes à la salle du conseil, déclarant : « Je suis très, très intéressé, et j’en parle en ce moment même. Vous êtes le premier à le savoir. Voilà une petite exclusivité. Bien joué Ryan, fais ton truc, moi je suis à fond derrière Norwich City. »
- AFP
Inspiré par le modèle de Wrexham
L’intérêt de Jackman semble avoir été éveillé par l’incroyable réussite de Reynolds et McElhenney à Wrexham. Depuis leur rachat, le club gallois est passé de la National League à la League One, tout en devenant une marque mondiale. Jackman et Reynolds sont réputés très proches et partenaires à l’écran, les deux ayant récemment collaboré sur le blockbuster Deadpool and Wolverine.
Revenant sur son lien d’enfance avec le club, Jackman a expliqué comment ses racines familiales ont influencé son choix d’équipe. « Quand j’étais en Australie, pendant mon enfance, j’avais des parents anglais qui ont émigré en Australie, a-t-il déclaré. On regardait la FA Cup. C’était la seule chose pour laquelle on avait le droit de rester éveillés, à 3 heures du matin. On devait d’abord aller se coucher, puis on nous réveillait pour la regarder. Donc je voyais toutes ces équipes, Arsenal et toutes ces équipes, et je me disais : "Je dois choisir une équipe". »
De l’optimisme pour la saison de Championship
Malgré le début de saison hésitant de Norwich sous les ordres de l'entraîneur Philippe Clement, Jackman reste optimiste quant à la trajectoire du club. Les Canaries occupent actuellement la 20e place du classement de Championship après un début de saison difficile, avec une seule victoire et trois défaites lors de leurs quatre premiers matches.
La passion de Jackman pour le club n'a pas été entamée par sa forme récente, et il se montre déjà très ambitieux pour la suite de la saison. Il a expliqué avec nostalgie pourquoi il avait choisi cette équipe, en déclarant : « J'ai dit : "Papa, tu viens d'où ?" Il m'a répondu : "Londres". J'ai dit : "Donc je vais choisir Londres ?" Il a dit : "Non, il y a plein d'équipes à Londres". J'ai dit : "Maman, tu viens d'où ?" Elle a répondu : "Norwich". J'ai dit : "Il y a une équipe de football à Norwich ?" Elle a dit : "Oui". J'ai dit : "C'est mon équipe". Donc depuis, ça a été plutôt maigre. On a quand même gagné la Milk Cup en 1984. Ça ne s'appelle même plus la Milk Cup maintenant, mais on est en train de monter. On progresse de plus en plus. Je suis allé à Carrow Road deux ou trois fois, et j'adore les Canaries, et c'est l'année où on va monter. C'est mon pronostic. »
- Getty Images Sport
En rejoignant une liste d’élite de propriétaires célèbres
Si Jackman, dont la fortune est estimée à 100 millions de livres sterling, n’a pas révélé la taille de sa participation ni le montant financier engagé, tout investissement le verrait rejoindre un cercle de personnalités de premier plan de plus en plus dense dans les conseils d’administration du football anglais. Tom Brady est actuellement actionnaire minoritaire de Birmingham City, tandis que JJ Watt a investi à Burnley. Ailleurs, Leeds United compte Will Ferrell parmi ses actionnaires, et l’icône mondiale de la musique Ed Sheeran détient une part minoritaire d’Ipswich Town.
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