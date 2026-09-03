Malgré le début de saison hésitant de Norwich sous les ordres de l'entraîneur Philippe Clement, Jackman reste optimiste quant à la trajectoire du club. Les Canaries occupent actuellement la 20e place du classement de Championship après un début de saison difficile, avec une seule victoire et trois défaites lors de leurs quatre premiers matches.

La passion de Jackman pour le club n'a pas été entamée par sa forme récente, et il se montre déjà très ambitieux pour la suite de la saison. Il a expliqué avec nostalgie pourquoi il avait choisi cette équipe, en déclarant : « J'ai dit : "Papa, tu viens d'où ?" Il m'a répondu : "Londres". J'ai dit : "Donc je vais choisir Londres ?" Il a dit : "Non, il y a plein d'équipes à Londres". J'ai dit : "Maman, tu viens d'où ?" Elle a répondu : "Norwich". J'ai dit : "Il y a une équipe de football à Norwich ?" Elle a dit : "Oui". J'ai dit : "C'est mon équipe". Donc depuis, ça a été plutôt maigre. On a quand même gagné la Milk Cup en 1984. Ça ne s'appelle même plus la Milk Cup maintenant, mais on est en train de monter. On progresse de plus en plus. Je suis allé à Carrow Road deux ou trois fois, et j'adore les Canaries, et c'est l'année où on va monter. C'est mon pronostic. »