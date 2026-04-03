Héros et méchant… Neymar fait des avances à Ancelotti avant la Coupe du monde

Le journal « Mundo Deportivo » a souligné la brillante performance de Neymar : à la 39e minute, celui-ci a délivré une passe magnifique qui a transpercé la défense adverse, permettant à Tachiano d'inscrire le premier but.

En deuxième mi-temps, Neymar a mené une attaque remarquable au cours de laquelle il a dribblé plusieurs joueurs, avant que le ballon n'arrive finalement à Gonzalo Escobar, qui l'a transmis à Moises, auteur du deuxième but.

Même si Neymar n'a pas encore retrouvé sa meilleure forme physique, il a été le joueur le plus dangereux du match, attirant l'attention de la défense adverse tout au long de la rencontre et se créant plusieurs occasions dangereuses.

Mais le revers de la médaille est apparu en fin de match, lorsque Neymar a reçu un carton jaune après une altercation avec un joueur adverse, ce qui l'empêchera de disputer le prochain match contre Flamengo en raison d'une accumulation de cartons.

Cette suspension risque de réduire le nombre de matchs dont dispose Neymar pour convaincre Ancelotti, avant l'annonce de la liste de la sélection le 18 mai, où 26 joueurs seront sélectionnés pour participer à la Coupe du monde 2026.

Neymar avait précédemment laissé entendre qu'il espérait participer à la Coupe du monde 2026, avant d'annoncer sa retraite internationale.

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