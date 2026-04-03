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Santos v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

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Héros et méchant… Neymar fait des avances à Ancelotti avant la Coupe du monde

Santos FC vs Remo
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Brésil
Neymar
C. Ancelotti

Neymar tente de convaincre Ancelotti pour un « dernier tour de piste »

Neymar a contribué à la victoire 2-0 de son équipe, Santos, face à Remo, lors de la 9e journée du championnat brésilien.

Neymar a inscrit le premier but et a joué un rôle clé dans le deuxième, permettant ainsi à son équipe de remporter sa deuxième victoire seulement en 9 matchs et de s'éloigner de la zone de relégation.

Malgré les performances en dents de scie de Santos à domicile, la qualité individuelle de Neymar a fait la différence, alors qu'il tente de convaincre le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, qu'il mérite sa place dans la sélection pour la Coupe du monde 2026.

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    Un carton jaune vient gâcher la soirée exceptionnelle de Neymar

    Le journal « Mundo Deportivo » a souligné la brillante performance de Neymar : à la 39e minute, celui-ci a délivré une passe magnifique qui a transpercé la défense adverse, permettant à Tachiano d'inscrire le premier but.

    En deuxième mi-temps, Neymar a mené une attaque remarquable au cours de laquelle il a dribblé plusieurs joueurs, avant que le ballon n'arrive finalement à Gonzalo Escobar, qui l'a transmis à Moises, auteur du deuxième but.

    Même si Neymar n'a pas encore retrouvé sa meilleure forme physique, il a été le joueur le plus dangereux du match, attirant l'attention de la défense adverse tout au long de la rencontre et se créant plusieurs occasions dangereuses.

    Mais le revers de la médaille est apparu en fin de match, lorsque Neymar a reçu un carton jaune après une altercation avec un joueur adverse, ce qui l'empêchera de disputer le prochain match contre Flamengo en raison d'une accumulation de cartons.

    Cette suspension risque de réduire le nombre de matchs dont dispose Neymar pour convaincre Ancelotti, avant l'annonce de la liste de la sélection le 18 mai, où 26 joueurs seront sélectionnés pour participer à la Coupe du monde 2026.

    Neymar avait précédemment laissé entendre qu'il espérait participer à la Coupe du monde 2026, avant d'annoncer sa retraite internationale.

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