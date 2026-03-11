Goal.com
Hazard : « Je ne serais pas surpris si Vinicius prenait sa retraite à 30 ans »

Le Belge parle du Brésilien, qui était son coéquipier au Real Madrid.

L'ancien capitaine de la Belgique Eden Hazard, qui a pris sa retraite du football professionnel à 32 ans, connaît très bien Vinícius Júnior. Les deux hommes ont partagé le vestiaire du Real Madrid pendant quatre saisons : ils n'ont joué ensemble que 27 fois, mais cela a suffi au Belge pour se faire une idée précise du Brésilien.

Selon Hazard, Vinícius est un joueur « fort mentalement et physiquement », des qualités qui lui permettent de supporter la pression qui l'entoure.

  • « Je ne serais pas surpris s'il prenait sa retraite à 30 ans. »

    « On parle désormais davantage de ce qu'il fait en dehors du terrain ou de ce qu'il subit, plutôt que de ce qu'il apporte pendant les matchs. Les gens oublient à quel point c'est un joueur exceptionnel », a expliqué Hazard. « Tout cela doit lui peser. Ça ne doit pas être facile d'entrer sur le terrain en ne pensant qu'au football. Je ne serais pas surpris si, à 30 ans, il annonçait son départ, qu'il quittait le football, car de toute façon, cela ne changerait rien », explique Hazard dans une interview à la radio-télévision publique RTBF.

    Malgré les polémiques qui accompagnent souvent l'attaquant brésilien, Hazard reconnaît en lui une mentalité très similaire à la sienne : « C'est simplement quelqu'un qui aime le football, qui aime jouer et qui veut juste s'amuser. Un peu comme moi quand j'étais sur le terrain. »

    S'il pouvait lui donner un conseil, cependant, l'ancienne star belge l'inviterait à la prudence : « Je lui dirais : "Fais attention. Joue comme tu veux jouer, mais fais attention. Les gens t'attendent au tournant. Continue à jouer, amuse-toi et fais plaisir aux vrais fans de football" ».

  • LA COMPARAISON AVEC RONALDINHO

    Hazard a ensuite fait une comparaison avec une légende du football spectaculaire, Ronaldinho : « Quand tu danses après un but, fais-le de manière à ce que les gens t'aiment. Ronaldinho dansait aussi, mais je ne me souviens pas de toute cette polémique autour de lui. » 

