Hazard : « Je ne serais pas surpris si Vinicius prenait sa retraite à 30 ans »

« On parle désormais davantage de ce qu'il fait en dehors du terrain ou de ce qu'il subit, plutôt que de ce qu'il apporte pendant les matchs. Les gens oublient à quel point c'est un joueur exceptionnel », a expliqué Hazard. « Tout cela doit lui peser. Ça ne doit pas être facile d'entrer sur le terrain en ne pensant qu'au football. Je ne serais pas surpris si, à 30 ans, il annonçait son départ, qu'il quittait le football, car de toute façon, cela ne changerait rien », explique Hazard dans une interview à la radio-télévision publique RTBF.

Malgré les polémiques qui accompagnent souvent l'attaquant brésilien, Hazard reconnaît en lui une mentalité très similaire à la sienne : « C'est simplement quelqu'un qui aime le football, qui aime jouer et qui veut juste s'amuser. Un peu comme moi quand j'étais sur le terrain. »

S'il pouvait lui donner un conseil, cependant, l'ancienne star belge l'inviterait à la prudence : « Je lui dirais : "Fais attention. Joue comme tu veux jouer, mais fais attention. Les gens t'attendent au tournant. Continue à jouer, amuse-toi et fais plaisir aux vrais fans de football" ».