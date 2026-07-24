Sous le coup de l’intérêt persistant de grands clubs européens tels que Barcelone, ainsi que de l’écurie saoudienne Al-Hilal, Harry Kane se sentirait, d’après plusieurs sources, parfaitement acclimaté en Allemagne et n’envisagerait pas de départ.

L’attaquant, auteur de six buts pour l’Angleterre lors de la dernière Coupe du monde, totalise 146 réalisations en 147 matchs depuis son arrivée en provenance de Tottenham en 2023. Sa remarquable efficacité a déjà permis au club de remporter deux titres de Bundesliga et la DFB-Pokal depuis son arrivée.