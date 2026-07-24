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Harry Kane et le Bayern Munich vont entamer des discussions pour un nouveau contrat concernant l’attaquant anglais
Le Bayern Munich s’apprête à prolonger le contrat de Harry Kane.
Le Bayern Munich s’apprête à ouvrir officiellement des discussions avec Harry Kane en vue de prolonger son contrat, selon BBC Sport. L’attaquant anglais, dont l’engagement actuel court jusqu’à la fin de la saison prochaine, connaît déjà l’intention des champions d’Allemagne en titre de le conserver. Les pourparlers détaillés doivent s’engager dans les prochaines semaines.
Kane se sent bien en Allemagne
Sous le coup de l’intérêt persistant de grands clubs européens tels que Barcelone, ainsi que de l’écurie saoudienne Al-Hilal, Harry Kane se sentirait, d’après plusieurs sources, parfaitement acclimaté en Allemagne et n’envisagerait pas de départ.
L’attaquant, auteur de six buts pour l’Angleterre lors de la dernière Coupe du monde, totalise 146 réalisations en 147 matchs depuis son arrivée en provenance de Tottenham en 2023. Sa remarquable efficacité a déjà permis au club de remporter deux titres de Bundesliga et la DFB-Pokal depuis son arrivée.
Le record de Shearer reste hors de portée
En choisissant de prolonger son contrat au Bayern, Kane met fin aux rumeurs d’un retour à Tottenham ou d’un départ à Manchester United. Son nouveau bail en Allemagne enterre quasiment ses chances de battre le record de 260 buts d’Alan Shearer en Premier League. L’attaquant se consacre désormais pleinement à la poursuite de son aventure couronnée de succès chez le géant bavarois.
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Le Bayern Munich vise un nouveau titre
Le Bayern va se concentrer sur la finalisation des négociations contractuelles avec Kane avant que le calendrier des matchs ne s'intensifie. Conserver l'attaquant comme pivot de son attaque sera essentiel si le club veut maintenir sa domination nationale et rivaliser en Ligue des champions. La direction espère que de clarifier l'avenir du buteur apportera de la stabilité à l'approche de la nouvelle saison.
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