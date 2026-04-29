À l'issue du match spectaculaire entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (5-4), Harry Kane a surpris en félicitant les défenseurs des deux équipes malgré les neuf buts marqués. Une analyse que la légende de Manchester United, Wayne Rooney, a contestée sur les ondes de la BBC.
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Harry Kane critiqué après une déclaration surprenante : « J’adore Kane, mais… »
Kane a transformé un penalty en première période et participé à l’action menant au but de Luis Díaz (5-4), mais ce sont ses propos d’après-match qui ont marqué les esprits. Le capitaine a salué le travail des défenseurs des deux équipes malgré les neuf réalisations.
« On a vu deux équipes qui attaquent et qui passent à la contre-attaque à un niveau élevé », a déclaré l’attaquant anglais à Amazon Prime. « J’ai trouvé que la défense était fantastique, même si neuf buts ont été marqués. Parfois, ce sont les attaquants qui sortent vainqueurs, mais la dernière ligne a été excellente aujourd’hui », a conclu Kane.
Rooney, légende de Manchester United, a fermement contesté les propos surprenants de l’international aux 112 sélections. « J’adore Harry Kane, mais il ne peut pas sérieusement faire l’éloge de ses défenseurs », a-t-il affirmé. « Peut-être, puisqu’il s’agit de ses coéquipiers, cherche-t-il à leur redonner confiance avant la semaine prochaine. Mais il n’empêche que la défense des deux équipes était très mauvaise », a-t-il tranché.
L’ancien international anglais a donc remis en question l’approche tactique des deux entraîneurs. « Avec une avance de 5-2, Luis Enrique aurait dû dire : “Fermez le jeu” », a déclaré Rooney. « Mais ils ont cherché à marquer davantage de buts. Et Kompany dispose d’une équipe très offensive. On a assisté à un jeu défensif assez immature, ce qui est vraiment incroyable. »
Tout le monde ne partageait pas les critiques de Rooney. Interrogé sur CBS Sports, Carragher a estimé que les buts étaient tout simplement trop beaux pour être arrêtés. « Ce n'est pas que les défenseurs se soient ridiculisés », a déclaré l'ancien défenseur de Liverpool. « Le jeu offensif était d'un tel niveau qu'il était presque impossible d'arrêter ces buts. » Thierry Henry a abondé dans ce sens, saluant le spectacle offert par la rencontre : « Les gens se plaignent que le football est ennuyeux. Ce match n'était vraiment pas ennuyeux », a déclaré la légende d’Arsenal.