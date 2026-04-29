Harry Kane critiqué après une déclaration surprenante : « J’adore Kane, mais… »

Kane a transformé un penalty en première période et participé à l’action menant au but de Luis Díaz (5-4), mais ce sont ses propos d’après-match qui ont marqué les esprits. Le capitaine a salué le travail des défenseurs des deux équipes malgré les neuf réalisations.

« On a vu deux équipes qui attaquent et qui passent à la contre-attaque à un niveau élevé », a déclaré l’attaquant anglais à Amazon Prime. « J’ai trouvé que la défense était fantastique, même si neuf buts ont été marqués. Parfois, ce sont les attaquants qui sortent vainqueurs, mais la dernière ligne a été excellente aujourd’hui », a conclu Kane.