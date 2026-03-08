Hansi Flick révèle quel joueur du FC Barcelone « rend tout le monde meilleur » - et ce n'est pas Lamine Yamal

Samedi soir, Barcelone a poursuivi sa quête incessante du titre de champion de Liga en s'imposant 1-0 face à l'Athletic Club dans le redoutable stade San Mames. Après la victoire du Real Madrid 24 heures plus tôt, l'équipe de Hansi Flick a fait preuve de son talent de championne en remportant les trois points dans l'un des environnements les plus difficiles du football espagnol.

L'Athletic avait bien réussi à neutraliser la menace offensive du Barça, en particulier celle de Yamal, jusqu'à ce que celui-ci marque le seul but du match. La superstar de 18 ans est devenue le point central de l'attaque du Barça cette saison et, bien qu'il ait été harcelé par les maillots rouge et blanc pendant plus d'une heure, il a finalement trouvé l'espace nécessaire pour exercer son influence. Pedri a brillamment réussi à se dégager d'un tacle au milieu de terrain avant de trouver Yamal, qui a coupé vers l'intérieur avant de trouver le fond des filets via le poteau lointain.