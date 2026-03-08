Getty Images
Hansi Flick révèle quel joueur du FC Barcelone « rend tout le monde meilleur » - et ce n'est pas Lamine Yamal
Yamal, le héros du match à Bilbao
Samedi soir, Barcelone a poursuivi sa quête incessante du titre de champion de Liga en s'imposant 1-0 face à l'Athletic Club dans le redoutable stade San Mames. Après la victoire du Real Madrid 24 heures plus tôt, l'équipe de Hansi Flick a fait preuve de son talent de championne en remportant les trois points dans l'un des environnements les plus difficiles du football espagnol.
L'Athletic avait bien réussi à neutraliser la menace offensive du Barça, en particulier celle de Yamal, jusqu'à ce que celui-ci marque le seul but du match. La superstar de 18 ans est devenue le point central de l'attaque du Barça cette saison et, bien qu'il ait été harcelé par les maillots rouge et blanc pendant plus d'une heure, il a finalement trouvé l'espace nécessaire pour exercer son influence. Pedri a brillamment réussi à se dégager d'un tacle au milieu de terrain avant de trouver Yamal, qui a coupé vers l'intérieur avant de trouver le fond des filets via le poteau lointain.
Le facteur Pedri à San Mames
Après cette victoire serrée, Flick n'a pas tardé à souligner que le match avait complètement basculé après l'entrée en jeu de Pedri à la mi-temps. Pedri a remplacé Marc Bernal, qui avait connu des difficultés pendant les 45 premières minutes très physiques. L'impact a été immédiat, puisque Barcelone a pris le contrôle du milieu de terrain et a commencé à dicter le tempo face à une équipe de l'Athletic de plus en plus fatiguée. Flick n'a pas pu cacher son admiration pour la capacité du joueur de 23 ans à élever le niveau de performance de ses coéquipiers, soulignant que sa présence avait allégé la charge qui pesait sur d'autres créateurs comme Dani Olmo.
« Pedri rend tout le monde meilleur. Il a changé le cours du match. Il relie très bien le jeu. Olmo a également mieux joué en deuxième mi-temps. Mais l'important, c'est qu'ils se sont tous battus comme une seule et même équipe », a déclaré Flick.
Remerciements à Yamal de la part de Flick
Malgré les éloges adressés à Pedri, Flick a également fait l'éloge de Yamal. Le jeune ailier n'était pas au meilleur de sa forme tout au long de la soirée, mais il a tout de même réussi à créer le moment décisif du match. L'entraîneur allemand a souligné que la capacité à gagner des matchs même lorsqu'on ne joue pas bien est la marque d'un talent exceptionnel.
« Il n'a pas joué son meilleur match, mais son but a été décisif. Quand il a de l'espace, des occasions... il travaille beaucoup son jeu à l'entraînement. C'est bien qu'il puisse, dans une telle situation, faire la différence pour vous », a déclaré Flick aux journalistes. Cela nous rappelle l'importance de la maturité grandissante de l'adolescent et son talent pour faire la différence dans les moments décisifs pour le grand club catalan.
Quelle est la prochaine étape pour Barcelone ?
Flick estime que la force de cette équipe de Barcelone réside dans les liens qui unissent les joueurs. Il a cité les célébrations d'après-match comme preuve de l'unité du groupe dans sa quête de gloire. Avec plusieurs joueurs clés qui ont trouvé leur rythme et une identité tactique claire établie sous sa direction, l'Allemand est optimiste quant à la suite de la saison pour les leaders du championnat. À l'approche du match de Ligue des champions contre Newcastle, les hommes de Flick semblent atteindre leur meilleur niveau au moment idéal.
