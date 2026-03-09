Getty/GOAL
Hansi Flick répond avec diplomatie à l'interview explosive de Xavi qui vise Joan Laporta avant les élections à Barcelone
Xavi révèle les excuses de Flick au milieu de la transition du Barça
Flick a adopté une attitude prudente après l'interviewexplosive accordée par son prédécesseur, Xavi, au journal La Vanguardia. À l'approche du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui s'annonce décisif pour le Barça, contre Newcastle à St James' Park, Flick a été interrogé sur les accusations spécifiques de Xavi concernant la transition managériale.
Xavi avait déclaré publiquement : « Il est venu s'excuser lorsque je lui ai demandé si le club avait effectivement discuté avec lui pendant que j'étais entraîneur, au cours des deux ou trois semaines où le club avait déjà décidé de me licencier, mais personne ne me l'avait dit directement. Il s'est excusé, nous avons discuté pendant plus de deux heures, c'était fantastique. Le club lui a demandé de ne rien me dire, c'est pourquoi il est venu chez moi pour s'excuser. C'est un type bien, très honorable, et je suis heureux qu'il réussisse. »
Flick répond à son prédécesseur à Barcelone
Choisissant d'éviter une confrontation publique, l'ancien entraîneur du Bayern Munich a souligné son vif désir de garder toutes leurs affaires privées hors des feux des projecteurs médiatiques. Flick s'est adressé aux médias avec calme, indiquant clairement qu'il ne divulguerait pas les détails de leurs interactions passées afin d'alimenter davantage les gros titres. « Je connais la vérité et je la garderai pour moi. Je ne la dirai pas ici », a-t-il déclaré fermement, mettant ainsi fin aux spéculations sur la nature de ces excuses et leur chronologie exacte.
Le manager a longuement expliqué ses limites personnelles concernant ce type de communications. « Xavi et moi sommes des collègues professionnels et nous avons une bonne relation. Je lui ai rendu visite, nous nous sommes vus à mon arrivée, mais c'est quelque chose de privé », a expliqué Flick. « C'est comme quand je parle à ma femme, c'est une affaire privée. Et je n'en parle pas. Je ne fais aucun commentaire parce que je connais la vérité. »
Détourner l'attention du bruit électoral
Le moment choisi pour ces commentaires a jeté de l'huile sur le feu, puisqu'ils ont été prononcés quelques jours avant l'élection présidentielle du club et semblaient viser le conseil d'administration de Joan Laporta. Lorsque les journalistes ont demandé si l'icône catalane avait eu tort de s'exprimer pendant une semaine aussi critique pour les espoirs européens de l'équipe, Flick a catégoriquement refusé de se prononcer sur cette question complexe.
« C'est à lui de le dire, pas à moi », a-t-il déclaré, éludant habilement la question. Des questions ont également été posées sur l'avenir incertain du directeur sportif Deco, auxquelles Flick a répondu patiemment : « Tout d'abord, nous devons attendre. Depuis le premier jour, je travaille très bien avec Deco et Bojan Krkic. Nous analysons non seulement l'équipe première, mais aussi les joueurs de La Masia, l'équipe réserve... À mon arrivée, nous avons discuté de Marc Casado, Marc Bernal, Gerard Martin... Et nous partageons la même vision. Nous sommes tous unis. Nous avons créé une équipe pour l'avenir. »
L'attention se porte désormais sur St James' Park
Malgré les distractions incessantes en dehors du terrain, Flick est déterminé à maintenir son équipe entièrement concentrée sur le défi sportif qui l'attend en Angleterre. L'entraîneur allemand a souligné que l'objectif collectif de l'équipe restait strictement inchangé, laissant derrière eux le bruit politique en Catalogne.
Dans la perspective du choc contre les Magpies, l'entraîneur a souligné l'importance capitale de cette rencontre. « C'est l'une des semaines les plus importantes de notre saison. Nous devons nous concentrer sur les matchs », a rappelé Flick à la presse. « Nous voulons que tout fonctionne et donner le maximum. Je respecte beaucoup Newcastle, je respecte la compétition et nous devons nous concentrer là-dessus. »
