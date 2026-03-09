Hansi Flick répond avec diplomatie à l'interview explosive de Xavi qui vise Joan Laporta avant les élections à Barcelone

Flick a adopté une attitude prudente après l'interviewexplosive accordée par son prédécesseur, Xavi, au journal La Vanguardia. À l'approche du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui s'annonce décisif pour le Barça, contre Newcastle à St James' Park, Flick a été interrogé sur les accusations spécifiques de Xavi concernant la transition managériale.

Xavi avait déclaré publiquement : « Il est venu s'excuser lorsque je lui ai demandé si le club avait effectivement discuté avec lui pendant que j'étais entraîneur, au cours des deux ou trois semaines où le club avait déjà décidé de me licencier, mais personne ne me l'avait dit directement. Il s'est excusé, nous avons discuté pendant plus de deux heures, c'était fantastique. Le club lui a demandé de ne rien me dire, c'est pourquoi il est venu chez moi pour s'excuser. C'est un type bien, très honorable, et je suis heureux qu'il réussisse. »