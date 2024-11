Après un été d'incertitude en Catalogne, le Blaugrana incarnent désormais une force redoutable. Ils ont tout pour viser le sacre en C1.

La cérémonie du Ballon d'Or de lundi était étrangement similaire au Clasico de samedi : Real Madrid n'est pas venu tandis que Barcelone s'est éclaté. Le contingent catalan était tout sourire en arrivant sur le tapis rouge à Paris. Et pas seulement parce qu'ils ont rencontré la star d'Hollywood Natalie Portman.

Barca Femeni a occupé les trois marches du podium dans le vote du Ballon d'Or féminin, avec Aitana Bonmati prenant la première place, tandis que Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur masculin à remporter le Trophée Kopa.

Madrid, bien sûr, a été nommé Club de l'Année pour les hommes, tandis que Carlo Ancelotti a remporté le Trophée Johan Cruyff pour le meilleur entraîneur masculin de 2024, mais les Merengue finissent toujours par avoir l'air de perdants après avoir boycotté l'événement simplement parce que Rodri a battu Vinicius Jr au Ballon d'Or masculin.

On aurait pensé que Madrid aurait eu des préoccupations plus importantes en ce moment, étant donné que le Barca de Hansi Flick est devenu une menace sérieuse pour leurs espoirs de conserver leurs titres de Primera Division et de Ligue des champions...