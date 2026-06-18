Hamza Abdelkarim… La Coupe du monde valide le choix du FC Barcelone

Au FC Barcelone, on est convaincu d’avoir bien fait d’engager définitivement le joueur égyptien Hamza Abdelkarim avant le début de la Coupe du monde 2026.

L’international égyptien prend actuellement part à la phase finale de la Coupe du monde avec les Pharaons et est entré en jeu lors du match contre la Belgique, conclu par un nul 1-1.

Selon le journal AS, les dirigeants blaugranas se félicitent d’avoir finalisé ce transfert avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.

Prêté six mois durant au club catalan, le joueur a convaincu la direction sportive, qui a déboursé 1,5 million d’euros auprès d’Al-Ahly pour le recruter définitivement.

Hans-Dieter Flick compte sur lui et, si l’Égypte ne se qualifie pas pour les phases finales, il le rejoindra dès la fin du tournoi pour le stage de préparation en Angleterre.

Abdelkarim, qui devrait occuper le poste d’attaquant titulaire lors de la préparation estivale du Barça, pourrait toutefois voir son rôle évoluer en fonction de l’arrivée éventuelle d’un autre avant-centre et des performances de Ferran Torres avec la Roja.