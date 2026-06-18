Au FC Barcelone, on est convaincu d’avoir bien fait d’engager définitivement l’Égyptien Hamza Abdelkarim avant le début de la Coupe du monde 2026.

L’international égyptien figure actuellement avec les Pharaons dans le groupe de la Coupe du monde et a fait son entrée en jeu lors de la rencontre face à la Belgique, conclue sur le score de 1-1.

Selon le journal AS, les dirigeants blaugranas se félicitent d’avoir finalisé ce transfert avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.

Prêté six mois durant au club catalan, le joueur a convaincu la direction sportive, qui a déboursé 1,5 million d’euros auprès d’Al-Ahly pour le recruter définitivement.

Hans-Dieter Flick compte sur lui et, si l’Égypte ne se qualifie pas pour les phases finales, il le rejoindra dès la fin du tournoi pour le stage de préparation en Angleterre.

Abdelkarim, qui devrait être l’attaquant titulaire de Barcelone durant la préparation estivale, pourrait toutefois voir son statut évoluer en fonction de l’arrivée d’un autre avant-centre et des performances de Ferran Torres avec la Roja.