Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Hamza Abdelkarim… La Coupe du monde confirme le bien-fondé du choix de Barcelone

FEATURES
Coupe du monde
FC Barcelone
Égypte
H. Abdelkarim
H. Flick
LaLiga
Égypte

Au FC Barcelone, on est convaincu d’avoir bien fait d’engager définitivement l’Égyptien Hamza Abdelkarim avant le début de la Coupe du monde 2026.

L’international égyptien figure actuellement avec les Pharaons dans le groupe de la Coupe du monde et a fait son entrée en jeu lors de la rencontre face à la Belgique, conclue sur le score de 1-1.

Selon le journal AS, les dirigeants blaugranas se félicitent d’avoir finalisé ce transfert avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. 

Prêté six mois durant au club catalan, le joueur a convaincu la direction sportive, qui a déboursé 1,5 million d’euros auprès d’Al-Ahly pour le recruter définitivement.

Hans-Dieter Flick compte sur lui et, si l’Égypte ne se qualifie pas pour les phases finales, il le rejoindra dès la fin du tournoi pour le stage de préparation en Angleterre.

Abdelkarim, qui devrait être l’attaquant titulaire de Barcelone durant la préparation estivale, pourrait toutefois voir son statut évoluer en fonction de l’arrivée d’un autre avant-centre et des performances de Ferran Torres avec la Roja.

  • Hamza Abdelkarimfacebook.com/hamzabdelkarim, Gemini

    Le projet du FC Barcelone avec Hamza Abdelkarim

    La présence de Hamza à la Coupe du monde ne s’est pas limitée à un simple symbole : il a clairement démontré qu’il jouissait de la confiance totale de l’entraîneur de l’équipe nationale égyptienne, Hossam Hassan.

    Le FC Barcelone projette de le faire jouer avec l’équipe filiale, le FC Barcelone Athletic, la saison prochaine, tout en lui réservant quelques apparitions avec le groupe professionnel.

    Spécialiste de la finition dans la surface de réparation, mais le staff technique catalan travaille actuellement à peaufiner d’autres aspects de son jeu : meilleure compréhension des schémas tactiques, sens du collectif affiné, capacité à créer des liens avec ses coéquipiers, décisions plus pertinentes et mobilité accrue hors de la surface.

    Hans-Dieter Flick suit de près sa progression depuis la Coupe du monde et se réjouit de travailler avec lui durant la préparation estivale afin de l’évaluer directement et de poursuivre son développement.

    • Publicité
Coupe du monde
Nouvelle-Zélande crest
Nouvelle-Zélande
NZL
Égypte crest
Égypte
EGY