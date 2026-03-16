Hall of Fame - Si on écrit "football", on lit "Ronaldinho"

Si vous demandez à n'importe qui dans le monde d'associer un nom au football, la réponse la plus évidente serait Leo Messi ou Cristiano Ronaldo. Et ce serait sans doute la plus juste, car nous parlons des deux joueurs qui, plus que tous les autres, ont marqué l'histoire par leurs statistiques et leurs carrières.

Pourtant, si je devais essayer de faire tomber quelqu'un amoureux du football, je ne lui montrerais pas les exploits de Messi ou de Ronaldo. J'irais même jusqu'à dire que je ne lui montrerais pas non plus ceux de Maradona.

Je lui montrerais Ronaldinho. Car il n'a pas seulement été un footballeur. Il a été la plus belle, la plus pure, la plus joyeuse représentation de ce que devrait toujours être ce sport : un jeu.