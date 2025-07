Pourquoi Maradona restera à jamais unique (et peut-être le plus grand)

Portrait de Diego Maradona, le roi qui a changé les règles du jeu. De Naples à l'Argentine, il a défié les hiérarchies pour écrire sa légende.

Au panthéon des joueurs qui ont marqué leur époque, il y a une place réservée, presque une évidence, pour celui que beaucoup considèrent encore aujourd'hui, et donc pour toujours, comme le meilleur de tous. Car il y a un avant et un après Diego Armando Maradona, dans le monde du football et bien au-delà.

Un talent cristallin dont l'épopée fut si immense qu'elle a dépassé le cadre du sport pour s'inscrire dans l'histoire du XXe siècle. Des livres, des chansons et des films ont raconté son passage sur terre, comme pour en certifier la trace. Il fut une icône, un mythe, un nom et un visage reconnus sur toute la planète. Pour beaucoup, et surtout pour les classes populaires dont il était issu, il était un symbole de revanche. Ce qui l'a gravé à jamais dans nos mémoires, ce sont ses gestes les plus fous, mais aussi sa capacité à rendre l'impossible possible.

Car il a gagné, même s'il a remporté bien moins de titres que d'autres géants, en choisissant toujours le camp des outsiders, en défiant le pouvoir établi. Il a porté sa nation, l'Argentine, sur le toit du monde avec un groupe de joueurs modestes, prouvant, comme personne avant ou après lui, qu'un seul homme pouvait écrire l'histoire d'un sport collectif.