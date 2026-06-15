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Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Gvardiol prolonge son contrat avec Manchester City : direction le Real Madrid écartée ?

Manchester City
Mercato
J. Gvardiol

Le footballeur croate a prolongé son contrat jusqu’en 2031.

Josko Gvardiol, défenseur central de 24 ans, a trouvé un accord pour prolonger son contrat avec Manchester City jusqu’en 2031, selon les informations exclusives de Florian Plettenberg. Les derniers détails doivent encore être finalisés avant la signature officielle.


  • Né en 2002, Josko Gvardiol évolue chez les Citizens depuis 2023. Il totalise 111 matchs et 12 buts. Ces derniers jours, le défenseur croate a été annoncé comme une cible de recrutement du Real Madrid entraîné par José Mourinho.


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