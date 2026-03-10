L'un des grands matchs des huitièmes de finale de la Ligue des champions est sans aucun doute le double affrontement entre le Real Madrid et Manchester City : le match aller se jouera mercredi 11 mars à 21 heures au Santiago Bernabeu et le match retour est prévu une semaine plus tard, mardi 17, à l'Ethiad Stadium. À la veille du premier des deux matchs, l'entraîneur des Citizens, Pep Guardiola, a plaisanté - mais pas trop - avec ceux qui lui ont demandé comment arrêter Vinicius junior : « Avant, nous avions Walker, maintenant nous avons la moto et nous essayons de courir, a déclaré l'Espagnol lors d'une conférence de presse. Vinicius est une menace constante, nous devrons rester compacts et reculer ; quand on essaie de le contrôler, il y a toujours des actions difficiles à prévoir ».
Traduit par
Guardiola : « Comment arrêter Vinicius ? On enfourche nos motos et on court. »
GUARDIOLA COMMENTE L'ABSENCE DE MBAPPE
Pep Guardiola a remporté sept victoires au Bernabeu, la dernière cette saison lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Cette fois-ci, contrairement à ce match, Kylian Mbappé, blessé, ne sera pas présent parmi les Merengues. Mais pour l'entraîneur de Manchester City, cela ne change pas grand-chose : « Pensez-vous vraiment que mon opinion soit importante ?! - poursuit le technicien lors de la conférence de presse d'avant-match - Quoi qu'il en soit, d'après les informations dont je dispose, il semble qu'il ne se soit pas entraîné seul. Cela arrive aussi dans notre club... ».
REAL MADRID-MANCHESTER CITY, LES COMPOSITIONS PROBABLES
REAL MADRID (4-3-1-2) : Courtois ; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Fran Garcia ; Valverde, Tchouaméni, Camavnga ; Arda Guler ; Gonzalo Garcia, Vinicius Jr. Entraîneur : Arbeloa.
MANCHESTER CITY (4-1-4-1) : Donnarumma ; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri ; Nico Gonzalez ; Cherki, Reijnders, Foden, Semenyo ; Marmoush. All. Guardiola.