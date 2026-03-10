Goal.com
vinicius(C)Getty Images



Guardiola : « Comment arrêter Vinicius ? On enfourche nos motos et on court. »

L'entraîneur de Manchester City plaisante lors de la conférence de presse à la veille du match entre le Real Madrid et Manchester City.

L'un des grands matchs des huitièmes de finale de la Ligue des champions est sans aucun doute le double affrontement entre le Real Madrid et Manchester City : le match aller se jouera mercredi 11 mars à 21 heures au Santiago Bernabeu et le match retour est prévu une semaine plus tard, mardi 17, à l'Ethiad Stadium. À la veille du premier des deux matchs, l'entraîneur des Citizens, Pep Guardiola, a plaisanté - mais pas trop - avec ceux qui lui ont demandé comment arrêter Vinicius junior : « Avant, nous avions Walker, maintenant nous avons la moto et nous essayons de courir, a déclaré l'Espagnol lors d'une conférence de presse. Vinicius est une menace constante, nous devrons rester compacts et reculer ; quand on essaie de le contrôler, il y a toujours des actions difficiles à prévoir ».

  • GUARDIOLA COMMENTE L'ABSENCE DE MBAPPE

    Pep Guardiola a remporté sept victoires au Bernabeu, la dernière cette saison lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Cette fois-ci, contrairement à ce match, Kylian Mbappé, blessé, ne sera pas présent parmi les Merengues. Mais pour l'entraîneur de Manchester City, cela ne change pas grand-chose : « Pensez-vous vraiment que mon opinion soit importante ?! - poursuit le technicien lors de la conférence de presse d'avant-match - Quoi qu'il en soit, d'après les informations dont je dispose, il semble qu'il ne se soit pas entraîné seul. Cela arrive aussi dans notre club... ».

  • REAL MADRID-MANCHESTER CITY, LES COMPOSITIONS PROBABLES

    REAL MADRID (4-3-1-2) : Courtois ; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Fran Garcia ; Valverde, Tchouaméni, Camavnga ; Arda Guler ; Gonzalo Garcia, Vinicius Jr. Entraîneur : Arbeloa.

    MANCHESTER CITY (4-1-4-1) : Donnarumma ; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri ; Nico Gonzalez ; Cherki, Reijnders, Foden, Semenyo ; Marmoush. All. Guardiola.

