Grosse surprise : le nom de l’adjoint de Dante au FC Bayern serait déjà connu

Keyhanfar a joué au football jusqu’en 2019, atteignant le niveau de l’Oberliga. Encore joueur, il se lançait déjà dans une carrière d’entraîneur.

Après des étapes au SV Gonsenheim et chez les U19 de Mayence 05, il part en Autriche en 2020 pour rejoindre le FC Liefering, le vivier du Red Bull Salzbourg. Il collabore ensuite à Mayence sous les ordres de Bo Svensson, puis passe quelques mois à l’Union Berlin. Keyhanfar a déjà effectué un stage auprès de Jürgen Klopp. Il est sans club depuis fin 2024.

Il devrait désormais former un duo avec Dante au sein de la formation professionnelle du Bayern. Selon des informations concordantes dans les médias, le Brésilien prendra les rênes des U23 du FCB cet été et y débutera sa carrière d’entraîneur.