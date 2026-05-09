Âgé de 41 ans, il maîtrise parfaitement le rôle d’entraîneur adjoint. Il a déjà occupé cette fonction à Mainz 05 et à l’Union Berlin. Au FCB, il devrait signer un contrat valable jusqu’en 2028.
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Grosse surprise : le nom de l’adjoint de Dante au FC Bayern serait déjà connu
Keyhanfar a joué au football jusqu’en 2019, atteignant le niveau de l’Oberliga. Encore joueur, il se lançait déjà dans une carrière d’entraîneur.
Après des étapes au SV Gonsenheim et chez les U19 de Mayence 05, il part en Autriche en 2020 pour rejoindre le FC Liefering, le vivier du Red Bull Salzbourg. Il collabore ensuite à Mayence sous les ordres de Bo Svensson, puis passe quelques mois à l’Union Berlin. Keyhanfar a déjà effectué un stage auprès de Jürgen Klopp. Il est sans club depuis fin 2024.
Il devrait désormais former un duo avec Dante au sein de la formation professionnelle du Bayern. Selon des informations concordantes dans les médias, le Brésilien prendra les rênes des U23 du FCB cet été et y débutera sa carrière d’entraîneur.
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Dante a évolué au FC Bayern pendant trois saisons.
À 42 ans, Dante évolue toujours sous les couleurs de l’OGC Nice, club de Ligue 1. Entre 2012 et 2015, ce défenseur central a disputé 133 matchs officiels avec le FC Bayern et a remporté trois fois le championnat d’Allemagne, trois fois la Coupe d’Allemagne et une fois la Ligue des champions.
Au sein de l’équipe U23 du club le plus titré d’Allemagne, il succède à Holger Seitz. Âgé de 51 ans, ce dernier dirigeait la réserve depuis 2020, avec une brève interruption, et l’avait menée au titre de champion de Regionalliga en 2018/19. Il occupe désormais un autre poste au sein du club.