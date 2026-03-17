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Gravina : « Une atmosphère insupportable autour des arbitres. Open VAR ? Une transparence instrumentalisée, ça ne peut pas continuer comme ça »

La question de l'arbitrage est inévitablement le sujet le plus débattu du moment en Serie A. Les erreurs qui s'accumulent influencent le championnat et les objectifs des 20 équipes concernées, à tel point que la Ligue de Serie A et les arbitres se sont donné rendez-vous pour un débat ouvert dans les prochains jours. 

Mais c'est la Fédération italienne de football (FIGC) qui a pris la parole aujourd'hui pour défendre le monde de l'arbitrage. Par l'intermédiaire de son président, Gabriele Gravina, elle a souligné le climat, proche de la terreur, dans lequel ces jeunes hommes sont appelés à exercer leur métier. 

S'exprimant en marge de la conférence de presse du Prix Bearzot, le numéro 1 de la FIGC a même évoqué la possibilité de supprimer le format OpenVar diffusé sur DAZN, dans lequel on entend les enregistrements audio de la salle VAR et où sont commentées les erreurs commises sur le terrain.

Voici ses propos.

  • « L'ERREUR NE PEUT PAS ÊTRE EFFACÉE »

    « Si nous pensons que l'on peut éliminer à 100 % les erreurs d'arbitrage dans chaque match, je vous le dis dès aujourd'hui : cela ne sera jamais possible. Nous travaillons pour obtenir le meilleur résultat possible. Et s'il y a deux incidents sur vingt matchs, c'est tout à fait normal, comparé aux dix d'il y a quelques années. »
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  • « CLIMAT INSUPPORTABLE »

    « Je pense qu'il faut revoir certains aspects de notre comportement. Un climat s'est installé aujourd'hui, et nous en prenons bonne note : il règne une atmosphère insupportable au sein de l'équipe dirigeante, alors que nous traversons une phase délicate du championnat italien. Nous devons retrouver notre sérénité, en apportant chacun notre petite contribution. »

  • OPEN VAR ANNULÉ ?

    « En ce qui concerne l'Open VAR, nous allons entamer une réflexion : notre volonté d'une transparence maximale a manifestement été instrumentalisée ; nous devrons donc réfléchir à la situation avec l'AIA en vue de l'année prochaine. L'objectif est de toujours dialoguer, mais surtout d'éviter toute forme d'instrumentalisation à des fins négatives. 

    Nous entretenons une relation de collaboration étroite avec l’AIA et nous échangeons nos points de vue car nous souhaitons créer les conditions idéales afin de mettre les arbitres dans les meilleures conditions pour exercer au mieux leur métier. »

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