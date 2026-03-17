Gravina : « Une atmosphère insupportable autour des arbitres. Open VAR ? Une transparence instrumentalisée, ça ne peut pas continuer comme ça »

La question de l'arbitrage est inévitablement le sujet le plus débattu du moment en Serie A. Les erreurs qui s'accumulent influencent le championnat et les objectifs des 20 équipes concernées, à tel point que la Ligue de Serie A et les arbitres se sont donné rendez-vous pour un débat ouvert dans les prochains jours.

Mais c'est la Fédération italienne de football (FIGC) qui a pris la parole aujourd'hui pour défendre le monde de l'arbitrage. Par l'intermédiaire de son président, Gabriele Gravina, elle a souligné le climat, proche de la terreur, dans lequel ces jeunes hommes sont appelés à exercer leur métier.

S'exprimant en marge de la conférence de presse du Prix Bearzot, le numéro 1 de la FIGC a même évoqué la possibilité de supprimer le format OpenVar diffusé sur DAZN, dans lequel on entend les enregistrements audio de la salle VAR et où sont commentées les erreurs commises sur le terrain.

Voici ses propos.