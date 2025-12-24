Une fois encore, les clubs de Premier League ont écrasé la concurrence européenne sur le marché des transferts, déboursant collectivement plus de 3 milliards de livres sterling (environ 4 milliards de dollars) pour renforcer leurs effectifs. Un chiffre vertigineux, qui pulvérise le précédent record de 2,36 milliards de livres établi en 2023.

Les champions en titre, Liverpool, ont évidemment contribué de manière significative à cette inflation, battant à deux reprises le record britannique du transfert le plus cher : d’abord avec l’arrivée de Florian Wirtz en provenance du Bayer Leverkusen pour 116 millions de livres, puis avec le recrutement d’Alexander Isak, arraché à Newcastle contre 125 millions. Fait notable toutefois, leur dépense nette reste inférieure à celle d’Arsenal, considéré comme le favori pour le titre cette saison.

Quatre mois après le coup d’envoi, une question s’impose : parmi ces 3 milliards de livres investis, quels joueurs ont réellement justifié leur prix et répondu aux attentes dans leur nouvel environnement ? GOAL vous propose ici un classement des 10 meilleurs recrutements de la Premier League 2025-2026 à ce stade de la saison, avec une conclusion qui saute déjà aux yeux : il n’est pas toujours nécessaire de casser sa tirelire pour réussir un grand coup.