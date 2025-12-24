Best EPL signings GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Granit Xhaka, Rayan Cherki et les 10 meilleures recrues en Premier League version 2025-2026

À l’approche de Noël et du cap symbolique de la mi-saison en Premier League, l’heure est venue de dresser un premier bilan d’un exercice déjà riche en rebondissements et en scénarios inattendus. C’est aussi le moment idéal pour évaluer les joueurs qui ont rejoint — ou changé de club au sein — de l’élite anglaise durant l’été, avec désormais un échantillon de matches suffisamment conséquent pour juger leur impact réel.

Une fois encore, les clubs de Premier League ont écrasé la concurrence européenne sur le marché des transferts, déboursant collectivement plus de 3 milliards de livres sterling (environ 4 milliards de dollars) pour renforcer leurs effectifs. Un chiffre vertigineux, qui pulvérise le précédent record de 2,36 milliards de livres établi en 2023.

Les champions en titre, Liverpool, ont évidemment contribué de manière significative à cette inflation, battant à deux reprises le record britannique du transfert le plus cher : d’abord avec l’arrivée de Florian Wirtz en provenance du Bayer Leverkusen pour 116 millions de livres, puis avec le recrutement d’Alexander Isak, arraché à Newcastle contre 125 millions. Fait notable toutefois, leur dépense nette reste inférieure à celle d’Arsenal, considéré comme le favori pour le titre cette saison.

Quatre mois après le coup d’envoi, une question s’impose : parmi ces 3 milliards de livres investis, quels joueurs ont réellement justifié leur prix et répondu aux attentes dans leur nouvel environnement ? GOAL vous propose ici un classement des 10 meilleurs recrutements de la Premier League 2025-2026 à ce stade de la saison, avec une conclusion qui saute déjà aux yeux : il n’est pas toujours nécessaire de casser sa tirelire pour réussir un grand coup.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTONAFP

    10Hugo Ekitike (Liverpool - 92,5M€)

    Où en serait Liverpool sans Hugo Ekitike ? L’international français a été l’une des rares éclaircies d’une saison jusqu’ici morose pour les Reds, dont la défense du titre semble déjà compromise, sauf retournement spectaculaire. Il mérite aussi un grand crédit pour son professionnalisme, malgré l’arrivée, plus tard durant l’été, d’un autre attaquant recruté pour une somme record.

    Contre toute attente, Ekitike s’est imposé comme le plus constant des recrues estivales de Liverpool, assumant souvent le poids offensif pendant qu’Alexander Isak et Florian Wirtz peinaient à s’adapter. Avec huit buts en championnat, seuls Erling Haaland et Igor Thiago font mieux que lui en Premier League cette saison.

    • Publicité
  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Rayan Cherki (Manchester City - 43,3 M€)

    Les débuts de Rayan Cherki à Manchester City ont été atypiques. Gêné par une blessure à la cuisse en début de saison, puis soumis à la rotation permanente chère à Pep Guardiola, le meneur français n’a pas encore enchaîné. Mais lorsqu’il est sur le terrain, son influence saute aux yeux.

    Avec six passes décisives, Cherki pointe déjà au deuxième rang des meilleurs passeurs du championnat. Il affiche aussi le meilleur ratio d’occasions créées par 90 minutes en Premier League, avec sept contributions décisives en un peu plus de 500 minutes de jeu. Son impact ne cesse de croître.

  • Brentford v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Jordan Henderson (Brentford - libre)

    Brentford déjoue tous les pronostics cette saison, et Jordan Henderson aussi. Annoncés parmi les candidats à la relégation, les Bees pointent en milieu de tableau à mi-parcours, et l’ancien capitaine de Liverpool y est pour beaucoup.

    À 35 ans, Henderson a apporté son expérience et son exigence à un vestiaire privé de plusieurs cadres, notamment Christian Nørgaard, Bryan Mbeumo et Yoane Wissa. Loin d’être un simple leader de vestiaire, l’international anglais a aussi pesé sur le jeu, avec un but et trois passes décisives, prouvant qu’il avait encore toute sa place au plus haut niveau.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-NEWCASTLEAFP

    7Nordi Mukiele (Sunderland - 14 M€)

    Parmi les très bons coups réalisés par Sunderland l’été dernier, Nordi Mukiele s’impose comme l’un des plus marquants. Le défenseur polyvalent, passé par le PSG, est devenu un pilier de l’une des défenses les plus solides du championnat.

    Excellent dans les duels, les tacles et les dégagements, Mukiele s’est aussi montré décisif offensivement, avec un but contre Wolverhampton et une passe décisive précieuse face à Arsenal. Recruté pour seulement 12 millions de livres, il s’agit clairement de l’un des meilleurs rapports qualité-prix de la saison.

  • Everton v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Kiernan Dewsbury-Hall (Everton - 32,8 M€)

    À voir évoluer Everton cette saison, on pourrait croire que Kiernan Dewsbury-Hall porte le maillot des Toffees depuis des années. Peu utilisé lors de son unique saison à Chelsea, l’ancien de Leicester est arrivé à Liverpool avec une vraie envie de revanche.

    Installé immédiatement dans le rôle offensif laissé vacant par Abdoulaye Doucouré, Dewsbury-Hall a métamorphosé le milieu d’Everton, apportant créativité, dynamisme et liant dans le jeu. Sa connexion rapide avec Jack Grealish a également donné une nouvelle dimension au secteur offensif.

    Son action de grande classe à Old Trafford en novembre, conclue par un but après une longue chevauchée, reste son moment fort à ce stade. S’il maintient ce niveau, une convocation avec l’Angleterre de Thomas Tuchel n’est pas à exclure.

  • Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Nick Woltemade (Newcastle - 80,7 M€)

    Recruté à prix fort pour tourner la page Alexander Isak, Nick Woltemade a rapidement fait oublier l’attaquant suédois à Newcastle. Arrivé de Stuttgart pour 69 millions de livres, le grand avant-centre allemand est déjà devenu une figure populaire à St James’ Park grâce à ses débuts convaincants.

    Véritable incarnation du cliché du « grand attaquant aux pieds fins », Woltemade a marqué quatre buts lors de ses cinq premiers matches de Premier League avant de stopper une courte disette fin novembre. Son jeu en pivot impressionne particulièrement, tant il sait fixer, protéger le ballon et faire jouer ses partenaires. Un apport collectif majeur, malgré un malheureux but contre son camp lors du derby Wear-Tyne que les supporters préfèrent oublier.

  • Sunderland v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Robin Roefs (Sunderland - 11,1 M€)

    Manchester United, Manchester City et Newcastle ont tous investi sur un nouveau gardien cet été. À posteriori, ils pourraient regretter d’avoir laissé filer Robin Roefs, recruté par Sunderland pour seulement 9,5 millions de livres.

    À 22 ans, l’ancien portier de NEC Nimègue s’est imposé immédiatement comme l’un des hommes forts de la saison. Aucun gardien n’a réalisé plus d’arrêts que lui en Premier League (59), avec un taux de réussite proche des 80 %. Décisif semaine après semaine, Roefs a largement contribué à la surprenante présence des Black Cats dans la course aux places européennes. Probablement le coup le plus rentable du mercato.

  • MALICK THIAW NEWCASTLE Getty Images

    3Malick Thiaw (Newcastle - 41 M€)

    Lorsque Newcastle a bouclé l’arrivée de Malick Thiaw en provenance de l’AC Milan en toute fin de mercato, beaucoup y ont vu un choix par défaut. Quatre mois plus tard, le défenseur allemand fait taire toutes les critiques.

    Parfaitement adapté au rythme de la Premier League, Thiaw s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans une défense solide, aux côtés de Schär, Botman et Burn. Les chiffres parlent pour lui : Newcastle possède la troisième meilleure défense du championnat en expected goals concédés. Dominant dans les airs, propre à la relance et même décisif offensivement, il est devenu un élément clé du système d’Eddie Howe.

  • Arsenal v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Martin Zubimendi (Arsenal - 70,2 M€)

    La première saison de Martin Zubimendi à Arsenal ne se mesure pas tant à ses statistiques qu’à son impact global sur l’équipe. Le milieu espagnol a profondément rééquilibré l’entrejeu des Gunners, offrant une base idéale à Declan Rice, désormais libéré pour évoluer dans un rôle plus box-to-box.

    Calme, intelligent et solide dans les duels, Zubimendi s’est parfaitement fondu dans le football anglais. Rice n’a d’ailleurs pas caché son plaisir d’évoluer à ses côtés. Tout indique que ce duo pourrait marquer durablement la Premier League, alors qu’Arsenal avance avec constance vers le titre.

  • Sunderland v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Granit Xhaka (Sunderland - 19,9 M€)

    Peu de trajectoires récentes sont aussi étonnantes que celle de Granit Xhaka. Après son départ d’Arsenal en 2023, rares étaient ceux qui imaginaient le voir redevenir aussi influent, encore moins comme patron d’un Sunderland ambitieux.

    Capitaine cette saison, le Suisse incarne parfaitement l’identité voulue par Régis Le Bris : intensité, exigence et leadership. À 33 ans, Xhaka domine pratiquement toutes les catégories statistiques de son équipe – passes réussies, duels gagnés, ballons récupérés, distance parcourue, occasions créées. Si Sunderland accroche la première moitié de tableau, voire l’Europe, son nom sera impossible à dissocier de cette réussite.

0