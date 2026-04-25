Kai Havertz a dû céder sa place sur blessure peu après la demi-heure de jeu, samedi soir, lors de la rencontre de Premier League entre l’Arsenal FC et Newcastle United.
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Grande déception après une sortie sur blessure ! Le prochain attaquant allemand pourrait-il manquer la Coupe du monde ?
Après avoir participé à l’ouverture du score d’Arsenal par Eberechi Eze en début de rencontre, Kai Havertz est resté au sol, visiblement blessé, une vingtaine de minutes plus tard. Les images télévisées n’ont pas immédiatement permis de déterminer la nature exacte de la blessure de l’international allemand.
Après quelques soins prodigués par le staff médical des Gunners, l’attaquant a quitté la pelouse, manifestement frustré et déçu. Pour Sky, l’expert Thomas Hitzlsperger a évoqué une possible lésion à l’aine. Viktor Gyökeres est entré en jeu à la 34e minute pour remplacer Havertz.
La gravité de la blessure de l’ancien joueur de Leverkusen reste inconnue ; un premier diagnostic pourrait être établi dans les heures à venir.
- AFP
Équipe d’Allemagne : après Serge Gnabry, Kai Havertz sera-t-il également absent de la Coupe du monde ?
La réaction de Havertz laisse craindre une blessure plus grave, ce qui pourrait compromettre sa participation à la Coupe du monde. Le joueur de 26 ans n’a repris l’entraînement qu’à la mi-janvier, après des problèmes physiques récurrents.
« On perd peu à peu confiance en son corps », a déclaré l’expert télévisé et ancien international Hitzlsperger au sujet de la nouvelle blessure de Havertz. La star d’Arsenal est pourtant considérée comme un candidat sûr pour la Coupe du monde ; selon Nagelsmann, il pourrait même être aligné d’entrée au poste d’avant-centre de la Nationalmannschaft lors du tournoi estival, en fonction des performances des Bleus lors des matchs internationaux de mars.
Une absence de l’attaquant pour le Mondial serait d’autant plus cruelle que Nagelsmann doit déjà se passer d’un autre avant-centre de renom, Serge Gnabry (Bayern Munich), forfait depuis plusieurs semaines en raison d’une blessure aux adducteurs.
Arsenal devra-t-il se passer de Kai Havertz pour la dernière journée de championnat ?
Havertz a été absent presque sans interruption pour cause de blessure de février 2025 à janvier 2026. Il venait de regagner sa place de titulaire à Arsenal et affichait une forme en constante progression. Lors des matchs amicaux de l’Allemagne contre la Suisse (4-3) et le Ghana (2-1), il a été titularisé à chaque fois, après avoir porté pour la dernière fois le maillot de la sélection en novembre 2024.
Il ne reste plus que sept semaines avant le premier match de groupe de l’Allemagne à la Coupe du monde contre Curaçao, le 14 juin. Son éventuelle absence serait évidemment un coup dur pour Arsenal en cette fin de saison : en Premier League, les Gunners luttent avec Manchester City pour le titre, et en Ligue des champions, l’équipe de Mikel Arteta disputera la semaine prochaine le match aller de la demi-finale contre l’Atlético de Madrid.
- Getty Images Sport
Les matchs de groupe de l'Allemagne lors de la Coupe du monde 2026
Date
Match
14 juin
Allemagne vs Curaçao
20 juin
Allemagne - Côte d’Ivoire
25 juin
Allemagne - Équateur