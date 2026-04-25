Grande déception après une sortie sur blessure ! Le prochain attaquant allemand pourrait-il manquer la Coupe du monde ?

Après avoir participé à l’ouverture du score d’Arsenal par Eberechi Eze en début de rencontre, Kai Havertz est resté au sol, visiblement blessé, une vingtaine de minutes plus tard. Les images télévisées n’ont pas immédiatement permis de déterminer la nature exacte de la blessure de l’international allemand.

Après quelques soins prodigués par le staff médical des Gunners, l’attaquant a quitté la pelouse, manifestement frustré et déçu. Pour Sky, l’expert Thomas Hitzlsperger a évoqué une possible lésion à l’aine. Viktor Gyökeres est entré en jeu à la 34e minute pour remplacer Havertz.

La gravité de la blessure de l’ancien joueur de Leverkusen reste inconnue ; un premier diagnostic pourrait être établi dans les heures à venir.