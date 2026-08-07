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Karim Malim

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Grand ménage à Chelsea : Alonso s'apprête à se séparer de 16 joueurs

Chelsea
X. Alonso
FEATURES
M. Rogers
M. Mudryk
E. Fernandez
M. Gusto
Chelsea vs Milan AC
Milan AC
Jeux d'amitié des clubs
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Angleterre
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Argentine
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La liste ne pourra pas contenir tout le monde

Chelsea est confronté à l'un de ses plus grands casse-têtes avant le début de la saison 2026-2027, après que l'effectif de l'équipe première a gonflé pour atteindre 41 joueurs, alors qu'il ne reste plus que 25 jours avant la fermeture du marché des transferts estival.

Cette réalité place le nouvel entraîneur Xabi Alonso devant une tâche ardue pour remodeler l'équipe, d'autant plus que Chelsea est absent des compétitions européennes cette saison, ce qui réduit le besoin d'un effectif d'une telle ampleur. Entre des joueurs mis en vente et d'autres pressentis pour un prêt, les prochaines semaines s'annoncent décisives pour dessiner les contours du nouveau Chelsea.

Chelsea vit une situation devenue familière ces dernières années, après que le nombre de ses joueurs enregistrés a atteint 41 dans la liste principale.

Bien que le règlement de la Premier League anglaise autorise le club à bénéficier d'exemptions spécifiques concernant les joueurs de moins de 21 ans et les joueurs formés localement issus de l'académie du club, ce qui lui donne une marge de manœuvre pour enregistrer un plus grand nombre de joueurs, Alonso est conscient que la présence d'un tel nombre d'éléments en dehors de ses plans sportifs ne servira pas la stabilité de l'équipe.

C'est pourquoi l'entraîneur espagnol cherche à réduire l'effectif pour qu'il ne compte qu'environ 25 joueurs, ce qui signifie la nécessité de se séparer de 16 joueurs avant le début du mois de septembre, selon ce qu'a rapporté la «BBC».

  • Chelsea FC v Manchester City - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    La fin de l'ère du « groupe des exclus »

    Chelsea a souffert lors des dernières saisons de la présence de ce que l'on a appelé le « groupe des indésirables », qui comprenait des joueurs tels que Raheem Sterling et Axel Disasi, lesquels s'entraînaient à l'écart de l'équipe première.

    Mais la Fédération internationale de football (FIFA) a par la suite interdit cette pratique, obligeant les clubs à trouver des solutions définitives pour de tels cas, que ce soit par la vente ou le prêt, plutôt que d'isoler les joueurs.

    Et si Chelsea s'était qualifié pour les compétitions européennes cette saison, il aurait été confronté à un problème supplémentaire, à savoir l'impossibilité d'inscrire l'ensemble de ses joueurs, ce à quoi il avait déjà été confronté durant la saison où il a été sacré champion de la Ligue Europa Conférence 2024-2025.

    Le club reste par ailleurs lié par un accord de règlement avec l'Union des associations européennes de football (UEFA) pour trois saisons supplémentaires, malgré la reconnaissance par l'instance européenne des démarches entreprises par Chelsea pour améliorer sa situation financière.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De nouveaux transferts qui aggravent la crise

    Chelsea a poursuivi son activité habituelle sur le marché des transferts, après que Xabi Alonso a renforcé l'équipe avec les arrivées de Morgan Rogers, Marco Balestra, Danny Welbeck, Jordan Henderson et Maxence Lacroix, tandis que le latéral Pep Chavarría est proche de rejoindre le club en provenance du Rayo Vallecano.

    Mais ces renforts ont accentué l'encombrement de l'effectif, ce qui est clairement apparu lors du match amical contre la Juventus à Hong Kong, lorsque la seule liste des remplaçants comptait 21 joueurs, dont seulement cinq issus de l'académie.

    Chelsea a emmené un grand nombre de joueurs dans sa tournée asiatique, où il se prépare à affronter Milan en Indonésie samedi, avant de rencontrer le champion de Malaisie, le Johor Darul Ta'zim, dimanche. Alonso devrait s'appuyer sur deux compositions différentes lors des deux rencontres, compte tenu de l'abondance des options qui s'offrent à lui.

    La situation se complique encore avec l'absence de Cole Palmer et Levi Colwill lors du dernier match, en raison de légères blessures contractées lors de la précédente rencontre amicale, tandis que l'attaquant Emmanuel Emega poursuit son programme de rééducation pour se remettre d'une blessure aux ischio-jambiers au sein du centre d'entraînement du club.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5 à l'écart des entraînements et 7 en vacances

    Cinq joueurs ne participent pas actuellement aux entraînements de l'équipe première, après être devenus disponibles pour un départ, que ce soit à titre définitif ou sous forme de prêt. Il s'agit de : « Benoît Badiashile, Axel Disasi, Marc Guiu, David Datro Fofana, Caleb Wiley ».

    De plus, sept joueurs restent encore éloignés de l'équipe après avoir participé aux derniers tours de la Coupe du monde, et devraient revenir la semaine prochaine. Il s'agit de : « Enzo Fernández, Reece James, Morgan Rogers, Jordan Henderson, Maxence Lacroix, Valentín Barco, Malo Gusto ».

    Le défenseur Trevoh Chalobah est proche d'un transfert vers le club italien de Côme pour 31 millions de livres sterling, incluant les primes et les variables. De son côté, le gardien Filip Jørgensen s'apprête à rejoindre Strasbourg, le club frère de Chelsea, sous forme de prêt.

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  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH61-FLUMINENSE-CHELSEAAFP

    Qui restera et qui partira ?

    Après avoir terminé la saison dernière à la dixième place et échoué à se qualifier pour les compétitions européennes, Xabi Alonso se retrouve face à des décisions cruciales pour reconstruire l'équipe.

    Les gardiens de but

    Le tableau semble clair à ce poste, où Alonso s'appuie sur : « Robert Sánchez, le jeune gardien belge Mike Penders (21 ans), de retour après un prêt réussi à Strasbourg, et Teddy Sharman-Lowe en tant que troisième gardien ».

    Les latéraux

    Sur le côté droit, l'équipe compte : « Reece James, Marco Bellastra, Malo Gusto ». James peut également occuper le poste de milieu de terrain, et Chelsea a fixé le montant de 75 millions de livres sterling pour se séparer de Gusto, alors que Manchester City souhaite le recruter.

    Sur le côté gauche, on trouve : « Jorrel Hato et Pep Chavarría, qui est proche de rejoindre le club pour 16,3 millions de livres sterling ».

    La charnière centrale

    Chelsea possède neuf joueurs à ce poste, mais Alonso a affirmé que le nombre idéal devait se limiter à quatre ou cinq défenseurs seulement.

    « Axel Disasi et Benoît Badiashile » sont désormais mis sur le marché des transferts. On s'attend également au départ de Mamadou Sarr en prêt.

    En revanche, la liste principale comprendra : « Maxence Lacroix, Levi Colwill, Josh Acheampong, Wesley Fofana et Tosin Adarabioyo ».

    L'avenir du jeune Argentin Aaron Anselmino reste flou, bien que l'option d'un nouveau prêt semble la plus probable, après ses deux précédentes expériences avec le Borussia Dortmund et Strasbourg.

    Le milieu de terrain

    Chelsea a fixé un prix de 120 millions de livres sterling pour se séparer d'Enzo Fernández, qui réfléchit à son avenir, tandis que le club se réjouirait également de le voir rester.

    Le milieu de terrain comprendra : « Moisés Caicedo, Roméo Lavia, Valentín Barco, Jordan Henderson et Dario Essugo ».

    Bien qu'Essugo ait été informé auparavant qu'il faisait partie des plans de l'équipe, il n'est pas opposé à un départ en prêt afin d'obtenir un temps de jeu régulier après une saison affectée par les blessures.

    L'attaque

    Le dossier du retour de Mykhailo Mudryk représente l'un des dossiers les plus complexes. Chelsea affirme que toutes les options sont sur la table, tandis que le joueur est soumis à une évaluation physique après son retour d'une suspension de 20 mois pour avoir été contrôlé positif à la substance interdite « meldonium ».

    Sur les ailes, l'équipe dispose de : « Jamie Gittens sur le côté gauche, Pedro Neto et Geovany Quenda sur le côté droit », tandis que « Cole Palmer et Morgan Rogers » occupent le poste de meneur de jeu, Estêvão Willian pouvant quant à lui évoluer à tous les postes de la ligne offensive.

    Au poste d'avant-centre, Chelsea souhaite conserver seulement trois attaquants : « João Pedro, Danny Welbeck et un troisième attaquant ». Emmanuel Emega semble le plus proche d'occuper ce rôle, malgré l'incertitude persistante autour de l'avenir de Nicolas Jackson et de Liam Delap.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Une révolution attendue

    Effectif probable de Chelsea : « Sanchez, Bynoe-Gittens, Sharman-Lowe, Reece James, Ballestra, Tosin, Fofana, Lacroix, Acheampong, Colwill, Hato, Chalobah, Caicedo, Fernandez, Barco, Lavia, Henderson, Cucurella, Neto, Palmer, Estevao, Rogers, Gittens, Ejike, Joao Pedro, Welbeck ».

    Joueurs candidats à un prêt : « Marc Guiu, Caleb Wiley, Kellyman, Mheuka, Walsh, Kavuma-Makuen, Kendry Paez ».

    Joueurs mis en vente ou à l'avenir incertain : « Benoit Badiashile (30 millions de livres sterling), Axel Disasi (25 millions), Marc Guiu (25 millions), David Datro Fofana, Liam Delap, Nicolas Jackson (65 millions de livres sterling), Gabriel Slonina, Malo Gusto (75 millions de livres sterling), Enzo Fernandez (120 millions de livres sterling), Emmanuel Ejike, Pedro Neto, Dario Essugo ».

  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pourquoi Chelsea continue-t-il d'accumuler les talents ?

    La politique d'accumulation de joueurs n'est pas nouvelle à Chelsea, puisqu'elle remonte à l'ère de l'ancien propriétaire Roman Abramovitch, lorsque le nombre de joueurs prêtés par le club atteignait 42 avant que la FIFA n'impose des restrictions à ce système.

    Avec le rachat du club par Todd Boehly et la société « Clearlake Capital » en 2022, puis l'achat du club de Strasbourg, Chelsea s'est orienté vers un modèle de propriété multi-clubs, en misant sur le recrutement de jeunes joueurs aux salaires modestes, avant de les prêter ou de les revendre par la suite pour réaliser des bénéfices.

    L'un des exemples les plus marquants est le milieu de terrain Andrey Santos, qui avait rejoint le club pour 12 millions de livres sterling après avoir brillé en deuxième division brésilienne, avant d'être ensuite vendu à Manchester United pour 50 millions de livres sterling.

    Depuis le rachat du club par le groupe « BlueCo » il y a quatre ans, Chelsea a dépensé près de 1,8 milliard de livres sterling en recrutements, soit le montant le plus élevé d'Europe sur cette période.

    En contrepartie, les recettes des ventes de joueurs ont avoisiné le milliard de livres sterling, dont un record en Premier League anglaise atteignant 300 millions de livres sterling, également le plus élevé parmi les clubs européens.

    Les ventes du club devraient dépasser cet été les 150 millions de livres sterling, après le transfert de Trevoh Chalobah au Côme, ainsi que le prêt d'Alejandro Garnacho à Aston Villa avec une clause d'achat obligatoire proche de 40 millions de livres sterling l'été prochain.

    Malgré cela, les revenus de Chelsea restent les plus faibles parmi les clubs du « Big Six » anglais, en raison de la capacité limitée du stade de Stamford Bridge, de la faiblesse des revenus commerciaux, d'un contrat d'équipementier qui ne rivalise pas avec ceux de ses concurrents, de l'absence de sponsor principal sur le maillot de l'équipe, ainsi que de l'échec à se qualifier pour la Ligue des champions lors de trois des quatre dernières saisons.

    C'est pourquoi le commerce des joueurs est devenu un élément essentiel du modèle économique du club, à l'image de ce que font les clubs de Brighton, Brentford et Bournemouth, Chelsea ambitionnant de conjuguer stabilité financière, lutte pour les grands titres et retour en Ligue des champions.

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