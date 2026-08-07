Grand ménage à Chelsea : Alonso s'apprête à se séparer de 16 joueurs

Après avoir terminé la saison dernière à la dixième place et échoué à se qualifier pour les compétitions européennes, Xabi Alonso se retrouve face à des décisions cruciales pour reconstruire l'équipe.

Les gardiens de but

Le tableau semble clair à ce poste, où Alonso s'appuie sur : « Robert Sánchez, le jeune gardien belge Mike Penders (21 ans), de retour après un prêt réussi à Strasbourg, et Teddy Sharman-Lowe en tant que troisième gardien ».

Les latéraux

Sur le côté droit, l'équipe compte : « Reece James, Marco Bellastra, Malo Gusto ». James peut également occuper le poste de milieu de terrain, et Chelsea a fixé le montant de 75 millions de livres sterling pour se séparer de Gusto, alors que Manchester City souhaite le recruter.

Sur le côté gauche, on trouve : « Jorrel Hato et Pep Chavarría, qui est proche de rejoindre le club pour 16,3 millions de livres sterling ».

La charnière centrale

Chelsea possède neuf joueurs à ce poste, mais Alonso a affirmé que le nombre idéal devait se limiter à quatre ou cinq défenseurs seulement.

« Axel Disasi et Benoît Badiashile » sont désormais mis sur le marché des transferts. On s'attend également au départ de Mamadou Sarr en prêt.

En revanche, la liste principale comprendra : « Maxence Lacroix, Levi Colwill, Josh Acheampong, Wesley Fofana et Tosin Adarabioyo ».

L'avenir du jeune Argentin Aaron Anselmino reste flou, bien que l'option d'un nouveau prêt semble la plus probable, après ses deux précédentes expériences avec le Borussia Dortmund et Strasbourg.

Le milieu de terrain

Chelsea a fixé un prix de 120 millions de livres sterling pour se séparer d'Enzo Fernández, qui réfléchit à son avenir, tandis que le club se réjouirait également de le voir rester.

Le milieu de terrain comprendra : « Moisés Caicedo, Roméo Lavia, Valentín Barco, Jordan Henderson et Dario Essugo ».

Bien qu'Essugo ait été informé auparavant qu'il faisait partie des plans de l'équipe, il n'est pas opposé à un départ en prêt afin d'obtenir un temps de jeu régulier après une saison affectée par les blessures.

L'attaque

Le dossier du retour de Mykhailo Mudryk représente l'un des dossiers les plus complexes. Chelsea affirme que toutes les options sont sur la table, tandis que le joueur est soumis à une évaluation physique après son retour d'une suspension de 20 mois pour avoir été contrôlé positif à la substance interdite « meldonium ».

Sur les ailes, l'équipe dispose de : « Jamie Gittens sur le côté gauche, Pedro Neto et Geovany Quenda sur le côté droit », tandis que « Cole Palmer et Morgan Rogers » occupent le poste de meneur de jeu, Estêvão Willian pouvant quant à lui évoluer à tous les postes de la ligne offensive.

Au poste d'avant-centre, Chelsea souhaite conserver seulement trois attaquants : « João Pedro, Danny Welbeck et un troisième attaquant ». Emmanuel Emega semble le plus proche d'occuper ce rôle, malgré l'incertitude persistante autour de l'avenir de Nicolas Jackson et de Liam Delap.