Grand ménage à Chelsea : Alonso s'apprête à se séparer de 16 joueurs

Chelsea est confronté à l'un de ses plus grands casse-têtes avant le début de la saison 2026-2027, après que l'effectif de l'équipe première a gonflé pour atteindre 41 joueurs, alors qu'il ne reste plus que 25 jours avant la fermeture du marché des transferts estival.
Cette réalité place le nouvel entraîneur Xabi Alonso devant une tâche ardue pour remodeler l'équipe, d'autant plus que Chelsea est absent des compétitions européennes cette saison, ce qui réduit le besoin d'un effectif d'une telle ampleur. Entre des joueurs mis en vente et d'autres pressentis pour un prêt, les prochaines semaines s'annoncent décisives pour dessiner les contours du nouveau Chelsea.
Chelsea vit une situation devenue familière ces dernières années, après que le nombre de ses joueurs enregistrés a atteint 41 dans la liste principale.
Bien que le règlement de la Premier League anglaise autorise le club à bénéficier d'exemptions spécifiques concernant les joueurs de moins de 21 ans et les joueurs formés localement issus de l'académie du club, ce qui lui donne une marge de manœuvre pour enregistrer un plus grand nombre de joueurs, Alonso est conscient que la présence d'un tel nombre d'éléments en dehors de ses plans sportifs ne servira pas la stabilité de l'équipe.
C'est pourquoi l'entraîneur espagnol cherche à réduire l'effectif pour qu'il ne compte qu'environ 25 joueurs, ce qui signifie la nécessité de se séparer de 16 joueurs avant le début du mois de septembre, selon ce qu'a rapporté la «BBC».