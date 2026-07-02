Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
cm grafica glasner 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Glasner, de l’intérêt du Milan à Nottingham Forest

Nottingham Forest
Mercato
O. Glasner

L’entraîneur autrichien, fraîchement départi de Crystal Palace, s’apprête à s’engager avec un autre club de Premier League.

Oliver Glasner, dont le nom avait été évoqué ces dernières semaines en lien avec le Milan, est pratiquement le nouvel entraîneur de Nottingham Forest. Comme l'a confirmé le Telegraph, l'entraîneur autrichien succédera à Vitor Pereira. Un revirement inattendu, étant donné que le Portugais avait permis à Nottingham d'éviter la relégation après une saison difficile.


  • Oliver Glasner, entraîneur autrichien né en 1974, a dirigé Crystal Palace lors des deux dernières saisons et a conduit le club à la victoire en Ligue Europa Conférence. Entre-temps, après avoir exploré diverses options avec plusieurs techniciens (Iraola, Glasner lui-même, Pochettino, Slot, Rangnick), le Milan a finalement confié les rênes de l’équipe rossonera au Portugais Ruben Amorim.


    • Publicité