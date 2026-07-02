Glasner, de l’intérêt du Milan à Nottingham Forest

Oliver Glasner, dont le nom avait été évoqué ces dernières semaines en lien avec le Milan, est pratiquement le nouvel entraîneur de Nottingham Forest. Comme l'a confirmé le Telegraph, l'entraîneur autrichien succédera à Vitor Pereira. Un revirement inattendu, étant donné que le Portugais avait permis à Nottingham d'éviter la relégation après une saison difficile.



