Oliver Glasner, dont le nom avait été évoqué ces dernières semaines en lien avec le Milan, est pratiquement le nouvel entraîneur de Nottingham Forest. Comme l'a confirmé le Telegraph, l'entraîneur autrichien succédera à Vitor Pereira. Un revirement inattendu, étant donné que le Portugais avait permis à Nottingham d'éviter la relégation après une saison difficile.
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Glasner, de l’intérêt du Milan à Nottingham Forest
Oliver Glasner, entraîneur autrichien né en 1974, a dirigé Crystal Palace lors des deux dernières saisons et a conduit le club à la victoire en Ligue Europa Conférence. Entre-temps, après avoir exploré diverses options avec plusieurs techniciens (Iraola, Glasner lui-même, Pochettino, Slot, Rangnick), le Milan a finalement confié les rênes de l’équipe rossonera au Portugais Ruben Amorim.