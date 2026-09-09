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Italy Women U17 v Germany Women U17 - International FriendlyGetty Images Sport
Federico Zanon

Traduit par

Giulia Galli signe au FC Barcelone. Le message d’adieu : « Merci Rome, tu as été ma maison »

G. Galli
WOMEN'S FOOTBALL
Roma
Barcelona

Joli coup du Barcelone qui s’assure l’un des talents italiens les plus prometteurs du football italien. Le recrutement de Giulia Galli, attaquante de la Roma, est officiel : elle a signé un contrat jusqu’en 2030.


Galli, supportrice de la Roma depuis l’enfance, a été formée au sein du centre de formation de la Roma, jusqu’à intégrer l’équipe première. Ses débuts en Serie A ont eu lieu le 1er mai 2024, lors du match contre Sassuolo : à seulement 16 ans, 1 mois et 8 jours, elle est devenue la plus jeune joueuse de la Roma à débuter dans l’élite du football italien. La saison suivante, en 2025-2026, elle a inscrit son premier but en Ligue des champions féminine de l’UEFA contre l’Aktobe, en demi-finale du deuxième tour de qualification.

  • TOP 25 NXGN des moins de 19 ans dans le monde

    Galli a aussi écrit l’histoire de l’Italie : elle a été la première joueuse italienne à inscrire plus d’un but dans plusieurs matches d’une Coupe du monde U17, une compétition dans laquelle elle s’est mise en évidence en remportant le Soulier de bronze. En mars 2026, elle a été incluse par Goal dans le Top 25 NXGN des meilleures footballeuses U19 au monde.

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  • ROMA, À DOMICILE

    Galli est très attachée à la Roma, qu’elle a saluée dans un post sur Instagram : "Il y a des adieux qu’il est difficile de transformer en mots, surtout quand on ne quitte pas seulement un endroit, mais une partie importante de sa vie. Je suis née et j’ai grandi à Rome, et c’est justement ici que j’ai appris ce que signifie poursuivre un rêve, tomber, se relever, grandir et ne jamais cesser d’y croire. J’ai fait toute ma formation au centre de formation, étape après étape, en vivant chaque phase de ce parcours avec cette ville dans la peau et la Roma dans le cœur".


    "J’ai eu la chance de vivre des moments que j’emporterai avec moi pour toujours : un Scudetto U17, les années en Primavera avec un Scudetto remporté, un Scudetto et une Coupe d’Italie avec l’équipe première. Des trophées, oui, mais surtout des souvenirs, des sacrifices, des personnes, des émotions et des journées qui ont contribué à construire la personne et la joueuse que je suis aujourd’hui".


    "Rome m’a vue enfant, adolescente et femme. Elle m’a vue grandir sur et en dehors du terrain. Elle m’a offert d’immenses joies, elle m’a beaucoup appris et m’a laissé des liens que le temps et la distance ne pourront pas effacer. Aujourd’hui, après dix ans, le moment est venu de partir. Et peut-être que la partie la plus difficile n’est pas de quitter une équipe ou une ville, mais de quitter ce qui, pendant si longtemps, a tout simplement été la maison. Je pars le cœur plein d’émotions : il y a la tristesse d’un adieu, mais surtout la gratitude pour tout ce qui a été. Pour chaque coéquipière, chaque entraîneur, chaque personne rencontrée en chemin, chaque match, chaque victoire, chaque difficulté et chaque supporter de la Roma".


    Pour conclure ce long message, Galli a voulu remercier toutes les personnes qui l’ont accompagnée dans ce voyage : "Parce que certaines histoires ne se terminent pas vraiment quand elles changent de route. Elles restent en toi, elles font partie de ce que tu es et continueront à t’accompagner où que tu ailles. Merci Roma. Merci à chaque supporter. Merci pour ces dix années. Merci de m’avoir vue grandir et de m’avoir offert une partie si importante de ma vie. Tu as été ma maison, et d’une certaine façon tu le seras toujours".

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