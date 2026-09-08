AFP
Traduit par
Giovanni van Bronckhorst se prépare à d’émouvantes retrouvailles avec Barcelone avec Feyenoord
Van Bronckhorst se prépare à un retour émouvant au Camp Nou
L’entraîneur de Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, s’apprête à vivre de mémorables retrouvailles puisque son équipe affronte Barcelone en Ligue des champions. Ce déplacement marque la première fois que l’ancien international néerlandais se mesurera au géant catalan depuis son passage couronné de succès au Camp Nou.
Van Bronckhorst a passé quatre années fructueuses à Barcelone, remportant la Ligue des champions aux côtés de stars comme Lionel Messi et Ronaldinho.
« Je n’ai que de bons souvenirs, a confié Van Bronckhorst. J’ai passé quatre ans ici ; je fais partie de l’histoire de ce club. C’est étrange de jouer contre le Barça ; c’est une première pour moi. »
- AFP
L’entraîneur insiste : Feyenoord n’éprouve aucune peur
Tout en reconnaissant la très bonne forme de Barcelone sur la scène nationale, Van Bronckhorst a insisté sur le fait que son équipe de Feyenoord devait aborder cette rencontre sans intimidation. Il a appelé ses joueurs à profiter de ce grand rendez-vous et à utiliser ce match pour montrer leur progression individuelle.
L'entraîneur de 51 ans a souligné qu'affronter l'équipe de Hansi Flick représentait une opportunité excitante plutôt qu'une tâche intimidante.
« Je ne suis pas intimidé, je vois cela comme un défi », a affirmé Van Bronckhorst. « Je n'ai pas peur. Ce que j'aime le plus, c'est qu'ils jouent comme tout le monde veut le voir. Nous jouons contre un adversaire capable de remporter la Ligue des champions. »
Il faudra faire preuve de courage tactique face à l’attaque du FC Barcelone
Abordant l’approche tactique nécessaire au Camp Nou, Van Bronckhorst a exhorté ses joueurs à rester courageux avec le ballon et à éviter de trop reculer. Il a mis en avant le jeune ailier Lamine Yamal comme une menace de classe mondiale, doté d’un potentiel de Ballon d’Or.
Avec le défenseur Mika Marmol repositionné au poste d’arrière latéral en raison des blessures dans l’effectif, Feyenoord s’attend à un test difficile pour contenir les menaces barcelonaises sur les ailes.
« Nous devons tenir notre position, rester éloignés de notre but », a expliqué Van Bronckhorst. « Ils vont nous repousser, donc nous devons être courageux et essayer de conserver le ballon. »
- Box to Box Pictures
Le groupe se tourne désormais vers le test européen
Van Bronckhorst a également confirmé que l’ailier Anis Hadj Moussa avait laissé derrière lui les récents problèmes disciplinaires et un transfert avorté afin de se concentrer pleinement sur le match.
Feyenoord cherche à s’adapter à la montée en intensité par rapport au football national, avec l’objectif de décrocher un résultat mémorable en Espagne.
Une prestation positive au Camp Nou donnerait au club néerlandais un énorme élan dans sa campagne de Ligue des champions.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles