L’entraîneur de Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, s’apprête à vivre de mémorables retrouvailles puisque son équipe affronte Barcelone en Ligue des champions. Ce déplacement marque la première fois que l’ancien international néerlandais se mesurera au géant catalan depuis son passage couronné de succès au Camp Nou.

Van Bronckhorst a passé quatre années fructueuses à Barcelone, remportant la Ligue des champions aux côtés de stars comme Lionel Messi et Ronaldinho.

« Je n’ai que de bons souvenirs, a confié Van Bronckhorst. J’ai passé quatre ans ici ; je fais partie de l’histoire de ce club. C’est étrange de jouer contre le Barça ; c’est une première pour moi. »