Après Stephan El Shaarawy, le Genoa de Daniele De Rossi pioche à nouveau dans la liste des joueurs libres. L’arrivée en rossoblù de Kingsley Ehizibue, défenseur né en 1995, est bouclée. L’assaut de ces dernières heures a été décisif. Le latéral atterrira en Italie dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale. Pour le Néerlandais d’origine nigériane, une nouvelle aventure en Serie A se profile après avoir passé quatre ans à l’Udinese, de 2022 à 2026, avec un bilan de 116 apparitions et 4 buts.