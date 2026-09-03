Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Ehizibue UdineseGetty
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Genoa, un autre joueur libre : Ehizibue recruté

Genoa
Mercato
Serie A
K. Ehizibue

Le club rossoblù recrute l’ancien défenseur de l’Udinese

Après Stephan El Shaarawy, le Genoa de Daniele De Rossi pioche à nouveau dans la liste des joueurs libres. L’arrivée en rossoblù de Kingsley Ehizibue, défenseur né en 1995, est bouclée. L’assaut de ces dernières heures a été décisif. Le latéral atterrira en Italie dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale. Pour le Néerlandais d’origine nigériane, une nouvelle aventure en Serie A se profile après avoir passé quatre ans à l’Udinese, de 2022 à 2026, avec un bilan de 116 apparitions et 4 buts.

  • Comme le raconte Gianluca Di Marzio, à l’issue d’un blitz gagnant, la direction du club rossoblù est parvenue à trouver un accord avec le Néerlandais, attendu en Italie dans l’après-midi. Rappelons que le Genoa avait déjà trouvé Woyo Coulibaly comme remplaçant de Norton-Cuffy. Après son arrivée en ville, toutefois, les négociations avec Leicester avaient capoté lors des dernières heures du mercato.


    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Como crest
Como
COM