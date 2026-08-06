Né le 6 février 1997, Sow compte 56 sélections avec l’équipe nationale suisse, a passé sa visite médicale au CDS – La Tua Casa della Salute et a signé un contrat pluriannuel.





Sow a pris part à deux éditions de la Coupe du monde, dont la dernière en Amérique, et à une de l’Euro. Il a remporté la Ligue Europa 2021/22 avec l’Eintracht Francfort et, à deux reprises avec les Young Boys, en 2017/18 et 2018/19, il a triomphé en Super League, le championnat suisse. En club, il a également porté les couleurs du Borussia M’gladbach et, en incluant ses expériences dans les principaux championnats nationaux de jeunes, ainsi que ses apparitions en Ligue des champions et en Ligue Europa, il a cumulé 421 matches, 30 buts et 39 passes décisives. En Liga, avec le maillot du Séville FC de 2023 à aujourd’hui, Sow a totalisé 87 apparitions et 8 buts.



