« Parfois, on se fâche contre l’arbitre, d’autres fois contre soi-même, parfois les autres sont meilleurs que vous. Ces joueurs sont à un autre niveau. Je m’accroche à mon groupe : ils ont les qualités pour prendre les points qu’il faut. Parfois, les calendriers pénalisent, mais moi, je repars de mes garçons. Les supporters nous comprennent, ils sont dans ce stade qui sera fondamental pour prendre les points que je suis convaincu que nous prendrons. Ce sont des matches très différents, contre Naples j’étais fier, contre la Lazio j’étais en colère à cause de la première période, aujourd’hui il faut analyser cela, je me sens un peu impuissant face à Côme. »