Le Genoa s’incline à domicile face à Como, encaissant un lourd 4-1 à la maison. Troisième défaite en trois matches pour le Genoa de Daniele De Rossi, qui, après la rencontre, s’est exprimé au micro de Dazn, confirmant être resté impressionné par la force de l’équipe de Cesc Fabregas.
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Genoa, De Rossi : « Como est l’équipe la plus forte que j’ai vue. Je me sens un peu impuissant face à eux »
DE ROSSI IMPRESSIONNÉ
« Face à une équipe de ce niveau, il faut être parfait pendant 90 minutes. C’est l’équipe la plus forte que j’aie vue, elle m’a impressionné. Nous avons bien fait les choses, nous étions dans le match, mais nous n’avions pas le sentiment de pouvoir revenir. Le troisième but ? J’aimerais tout revoir. Cela ne m’était jamais arrivé d’espérer ne pas encaisser un autre but. »
LA FORCE DU GROUPE
« Parfois, on se fâche contre l’arbitre, d’autres fois contre soi-même, parfois les autres sont meilleurs que vous. Ces joueurs sont à un autre niveau. Je m’accroche à mon groupe : ils ont les qualités pour prendre les points qu’il faut. Parfois, les calendriers pénalisent, mais moi, je repars de mes garçons. Les supporters nous comprennent, ils sont dans ce stade qui sera fondamental pour prendre les points que je suis convaincu que nous prendrons. Ce sont des matches très différents, contre Naples j’étais fier, contre la Lazio j’étais en colère à cause de la première période, aujourd’hui il faut analyser cela, je me sens un peu impuissant face à Côme. »
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