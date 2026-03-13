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Gênes, De Rossi : « Des échanges avec la Roma ? Les gens ont envie de bavarder, c'est incroyable »

La déclaration de l'entraîneur des Rossoblù, qui se libère d'un poids après la victoire contre la Roma

Daniele De Rossi, l'entraîneur de Gênes, s'est exprimé lors d'une conférence de presse avant le match contre Vérone, comptant pour la 29e journée du championnat : 

« Il y a des situations limites, comme celle de Baldanzi ou de quelques autres joueurs qui ont eu des petits soucis ces derniers jours. Nous évaluons Tommaso au jour le jour, mais nous avons bien travaillé sur Vérone et sur leur dynamisme. Le travail a été à la fois physique et mental. Je ne pense pas que la victoire de Vérone ait été une mauvaise nouvelle dans la préparation du match, cela nous a facilité la tâche pour expliquer à l’équipe à quel point ce match sera difficile. Les équipes qui se trouvent en bas du classement, comme Hellas ou Pise, peuvent être considérées comme déjà reléguées, mais ce n’est pas le cas : il reste encore beaucoup de matchs à jouer, Vérone est un terrain difficile et l’équipe a déjà réussi quelques remontées spectaculaires par le passé. » 

  • COMPOSITION CONTRE LA ROMA

    « Je sais très bien ce qui se serait passé contre la Roma si nous avions perdu avec cette composition. J’ai lu ce qui s’est passé depuis la publication de la composition, et c’est extrêmement grave de mettre en doute une personne qui évolue dans le monde du football depuis 20 ans simplement parce qu’elle joue contre son équipe ou parce qu’elle aligne une composition différente. Aujourd’hui, j’aurais dû me présenter ici comme quelqu’un qui devait s’excuser d’avoir laissé son équipe gagner, et c’est hallucinant. Tout cela est le fruit d’une certaine férocité et de l’envie de bavarder de beaucoup de gens, mais nous n’allons pas revenir là-dessus car nous sommes au-dessus de ça. Je fais des choix parce que je pense que tel joueur a aujourd’hui plus de chances de me faire gagner le match qu’un autre, et que cet autre pourrait me faire gagner en entrant en jeu ; c’est donc toute une dynamique de choix que je ne fais pas seul, tout le monde la fait. Parfois, j’ai misé sur la continuité, une équipe qui a toujours donné des réponses positives ; d’autres fois, j’ai changé parce que je voulais rafraîchir le jeu ; d’autres fois encore, j’ai changé parce qu’il y avait de grandes différences d’attitude, de tactique et de condition physique entre l’équipe qui avait joué le dimanche précédent et celle qui jouait le dimanche suivant. Un jour, Antonio Conte m’a dit que si je devais me tromper, je devais le faire avec ma tête et mes idées. Je pense que c’est le conseil le plus important. » 

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  • NORTON-CUFFY

    « Il s'entraîne, il va bien. Je pense qu'il peut être considéré comme pleinement opérationnel. Il n'a pas joué depuis un certain temps et nous devrons gérer sa charge de travail, mais il sera à 100 % avec nous et nous prendrons notre décision en fonction de l'adversaire, des joueurs qui l'ont précédé sur le terrain et de la manière dont ils ont joué. » 

  • SABELLI ET LEALI

    « Sabelli est un joueur important pour nous. Dans les vestiaires, il a montré que nous l'avions peut-être sous-estimé. Depuis janvier, il a commencé à se sentir plus important, même s'il a peu joué. Et il l'a prouvé à l'entraînement. Leali nous donne un coup de main. Il continue d’être le professionnel qu’il a toujours été. Quand on recrute un gardien, celui qui jouait avant se sent relégué au second plan. Mais lui, il répond présent à l’entraînement et dans la vie du groupe. Il était plus heureux quand il jouait, mais ce sont des choix que nous devons faire. »

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