Gênes, De Rossi : « Des échanges avec la Roma ? Les gens ont envie de bavarder, c'est incroyable »

Daniele De Rossi, l'entraîneur de Gênes, s'est exprimé lors d'une conférence de presse avant le match contre Vérone, comptant pour la 29e journée du championnat :

« Il y a des situations limites, comme celle de Baldanzi ou de quelques autres joueurs qui ont eu des petits soucis ces derniers jours. Nous évaluons Tommaso au jour le jour, mais nous avons bien travaillé sur Vérone et sur leur dynamisme. Le travail a été à la fois physique et mental. Je ne pense pas que la victoire de Vérone ait été une mauvaise nouvelle dans la préparation du match, cela nous a facilité la tâche pour expliquer à l’équipe à quel point ce match sera difficile. Les équipes qui se trouvent en bas du classement, comme Hellas ou Pise, peuvent être considérées comme déjà reléguées, mais ce n’est pas le cas : il reste encore beaucoup de matchs à jouer, Vérone est un terrain difficile et l’équipe a déjà réussi quelques remontées spectaculaires par le passé. »