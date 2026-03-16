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Miriana Cardinale

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Gazzetta - La Juventus s'intéresse à Pellegrini : premiers contacts, l'idée vient de Spalletti

Les Bianconeri s'intéressent au capitaine de la Roma, qui s'apprête à quitter son club de toujours.

Parmi les cibles du mercato de la Juventus figure également le nom de Lorenzo Pellegrini. Selon La Gazzetta dello Sport, le club bianconero suivrait de près la situation du capitaine de laRoma, dont le contrat arrive bientôt à échéance.

À la Continassa, on suit avec intérêt l'évolution de la relation entre le milieu de terrain et le club giallorosso. À l'heure actuelle, en effet, il semblerait qu'il y ait peu de chances que l'accord avec la Roma soit prolongé. Une situation qui pourrait ouvrir des perspectives intéressantes sur le marché des transferts pour la Juventus, notamment compte tenu de l'estime que Luciano Spalletti porte au joueur.

  • JUVE - PELLEGRINI ET SPALLETTI

    La Juventus est à la recherche de renforts de qualité pour son milieu de terrain, mais toujours dans le respect de paramètres financiers raisonnables. À cet égard, le profil de Pellegrini pourrait constituer une solution idéale.

    Le milieu de terrain perçoit actuellement un salaire d’environ 4 millions d’euros par saison et, pour l’instant, peu de clubs semblent prêts à se lancer dans une surenchère pour s’assurer ses services. Le joueur, profondément attaché à la Roma, serait toutefois à la recherche d’un projet ambitieux qui lui permette de se sentir à nouveau acteur dans la course aux trophées.

    Une éventuelle proposition de la Juventus pourrait donc s’avérer particulièrement intéressante, surtout compte tenu de la présence d’un entraîneur comme Spalletti, qui l’apprécie et connaît bien ses qualités. Dans un milieu de terrain bianconero riche en joueurs aux caractéristiques similaires, Pellegrini pourrait apporter davantage de qualité et de solutions offensives.

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  • CONTACT !

    Un autre élément qui rend cette opération particulièrement intéressante concerne les coûts. En cas de non-renouvellement avec l'AS Rome, Pellegrini pourrait arriver en libre, ce qui permettrait à la Juventus de ne supporter que le poids de son salaire dans son budget.

    D'après les informations qui filtrent, des contacts informels auraient déjà eu lieu par l'intermédiaire de médiateurs afin de sonder la disponibilité du joueur. Si Spalletti décidait d'intervenir personnellement pour convaincre Pellegrini, les négociations pourraient rapidement prendre de l'ampleur.

    Pour l'instant, il s'agit d'évaluations en cours, mais le nom du capitaine de la Roma reste parmi ceux suivis de près par la Juventus en vue des prochains mercatos.

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