Gazzetta - La Juventus s'intéresse à Pellegrini : premiers contacts, l'idée vient de Spalletti

Parmi les cibles du mercato de la Juventus figure également le nom de Lorenzo Pellegrini. Selon La Gazzetta dello Sport, le club bianconero suivrait de près la situation du capitaine de laRoma, dont le contrat arrive bientôt à échéance.
À la Continassa, on suit avec intérêt l'évolution de la relation entre le milieu de terrain et le club giallorosso. À l'heure actuelle, en effet, il semblerait qu'il y ait peu de chances que l'accord avec la Roma soit prolongé. Une situation qui pourrait ouvrir des perspectives intéressantes sur le marché des transferts pour la Juventus, notamment compte tenu de l'estime que Luciano Spalletti porte au joueur.