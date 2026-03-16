Gazzetta - La Juventus s'intéresse à Pellegrini : premiers contacts, l'idée vient de Spalletti

La Juventus est à la recherche de renforts de qualité pour son milieu de terrain, mais toujours dans le respect de paramètres financiers raisonnables. À cet égard, le profil de Pellegrini pourrait constituer une solution idéale.

Le milieu de terrain perçoit actuellement un salaire d’environ 4 millions d’euros par saison et, pour l’instant, peu de clubs semblent prêts à se lancer dans une surenchère pour s’assurer ses services. Le joueur, profondément attaché à la Roma, serait toutefois à la recherche d’un projet ambitieux qui lui permette de se sentir à nouveau acteur dans la course aux trophées.

Une éventuelle proposition de la Juventus pourrait donc s’avérer particulièrement intéressante, surtout compte tenu de la présence d’un entraîneur comme Spalletti, qui l’apprécie et connaît bien ses qualités. Dans un milieu de terrain bianconero riche en joueurs aux caractéristiques similaires, Pellegrini pourrait apporter davantage de qualité et de solutions offensives.