Gazzetta - L'Inter s'intéresse à Manu Koné : les détails de l'offre des Nerazzurri

Selon La Gazzetta dello Sport, l’Inter tentera, lors du prochain mercato, d’apporter à son effectif un regain de puissance susceptible d’accroître l’intensité sur le terrain, même si cela implique de débourser des sommes qui n’ont plus circulé depuis longtemps au siège du club, situé viale della Liberazione. Et les réflexions en cours, selon le quotidien rose, mènent tout droit à Koné, pour lequel les Nerazzurri sont prêts à investir sérieusement. On pourrait dépasser la barre des 40 millions et tendre vers les 50 pour conclure l’opération qui n’avait été qu’effleurée l’été dernier, peut-on lire dans la Gazzetta.