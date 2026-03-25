L'Inter s'était déjà intéressé à lui l'été dernier, sans toutefois parvenir à conclure l'affaire, mais au fond, le club n'a jamais cessé de croire qu'il pourrait tenter à nouveau de recruter Manu Koné, un milieu de terrain français né en 2001, sous contrat avec l'AS Rome jusqu'en 2029 et évalué à 50 millions d'euros par les Giallorossi.
Traduit par
Gazzetta - L'Inter s'intéresse à Manu Koné : les détails de l'offre des Nerazzurri
L'IDÉE DE L'INTER
Selon La Gazzetta dello Sport, l’Inter tentera, lors du prochain mercato, d’apporter à son effectif un regain de puissance susceptible d’accroître l’intensité sur le terrain, même si cela implique de débourser des sommes qui n’ont plus circulé depuis longtemps au siège du club, situé viale della Liberazione. Et les réflexions en cours, selon le quotidien rose, mènent tout droit à Koné, pour lequel les Nerazzurri sont prêts à investir sérieusement. On pourrait dépasser la barre des 40 millions et tendre vers les 50 pour conclure l’opération qui n’avait été qu’effleurée l’été dernier, peut-on lire dans la Gazzetta.
CHANGEMENT DE CAP
Koné est le joueur qui, selon Cristian Chivu, devrait transformer en profondeur le milieu de terrain et, par conséquent, l’âme même de l’équipe. Au sein du club, conclut la Rosea, il y a un consensus sur ce changement de cap : en effet, le club nerazzurro n'a plus investi plus de 40 millions, 43 pour être précis, depuis 2020, alors que la Covid n'avait pas encore freiné l'expansion de la propriété chinoise et que l'Inter avait acheté Achraf Hakimi.