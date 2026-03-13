Gazzetta - Juventus : Vlahovic sur le point de dire oui ; la prolongation pourrait ne porter que sur un an

L'avenir de Dusan Vlahovic reste l'un des principaux enjeux du mercato de la Juventus. La longue absence de l'attaquant serbe, à l'arrêt depuis fin novembre et sur le point de faire son retour (mais pas à Udine), n'a pas donné lieu à de nouvelles rumeurs de départ, les différentes pistes (Bayern, Barcelone) s'étant refroidies.

À la Continassa, la question est étroitement liée à la nécessité de redessiner l'attaque. Repartir justement avec Vlahovic n'est pas une hypothèse à écarter : l'attaquant retrouverait en effet un environnement qu'il connaît et surtout la confiance de Luciano Spalletti, qui, avant sa blessure, l'avait promu titulaire indiscutable au poste de numéro 9, le jugeant indispensable à son système de jeu, et qui a désormais hâte de le voir sur le terrain.