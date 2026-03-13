Goal.com
Gazzetta - Juventus : Vlahovic sur le point de dire oui ; la prolongation pourrait ne porter que sur un an

Les négociations en vue de la prolongation du contrat du Serbe avec les Bianconeri avancent : il y a du nouveau concernant la durée éventuelle du contrat

L'avenir de Dusan Vlahovic reste l'un des principaux enjeux du mercato de la Juventus. La longue absence de l'attaquant serbe, à l'arrêt depuis fin novembre et sur le point de faire son retour (mais pas à Udine), n'a pas donné lieu à de nouvelles rumeurs de départ, les différentes pistes (Bayern, Barcelone) s'étant refroidies.

À la Continassa, la question est étroitement liée à la nécessité de redessiner l'attaque. Repartir justement avec Vlahovic n'est pas une hypothèse à écarter : l'attaquant retrouverait en effet un environnement qu'il connaît et surtout la confiance de Luciano Spalletti, qui, avant sa blessure, l'avait promu titulaire indiscutable au poste de numéro 9, le jugeant indispensable à son système de jeu, et qui a désormais hâte de le voir sur le terrain.

  • L'ARGENT

    Sur le plan financier, les premières discussions ont également porté sur la question du salaire. La Juventus serait prête à proposer environ 6 millions d'euros par saison, pouvant aller jusqu'à 7 millions avec les primes, un montant similaire à celui de la jeune star Kenan Yildiz. Il s'agit d'une nette baisse par rapport aux 12 millions d'euros au total que l'attaquant peut percevoir au cours de la dernière année de son contrat actuel, signé en 2022.

  • COURTE DURÉE

    La durée d'un éventuel renouvellement reste également en suspens : selon la Gazzetta dello Sport, on envisage même un contrat de courte durée, d'un ou deux ans. Une solution qui garantirait à la Juve une certaine sécurité technique et donnerait à Vlahovic la possibilité de se relancer sous la houlette de Spalletti avant d'éventuels nouveaux choix de carrière. L'ambiance, souligne la Gazzetta, semble plus détendue que l'été dernier : le père Milos participe de plus en plus souvent aux réunions informelles, signe d'un dialogue renoué après les tensions de l'année dernière. 

